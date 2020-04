Avinor: Påskeutfarten redusert med rundt 95 prosent

Nyheter

Til sammen 144 623 innenrikspassasjerer reiste over de trønderske flyplassene i mars. Passasjertallet er mer enn halvert sammenlignet med mars 2019, viser statistikk fra det statlige flyplasskonsernet Avinor. Nedgangen skyldes koronapandemien, som siden 12. mars har lagt store begrensninger på bevegelsesfriheten i samfunnet.

– Konsekvensene for flytrafikken ble for alvor synlig et stykke ut i mars, noe som forklarer at nedgangen for måneden totalt er 56 prosent og ikke mer, forklarer kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor i en pressemelding.

Trafikktallene fra fylkets storflyplass viser også effekten av stengte landegrenser. Utenrikstrafikken til og fra Trondheim lufthavn ble redusert med 60 prosent sammenlignet med mars i fjor.

Utenlandsterminalen på Værnes er stengt Stenger 100 prosent mandag.

Reiserestriksjonene i forbindelse med koronautbruddet, og at selskaper over hele verden har satt fly på bakken, gjorde også at mars ble en mye roligere måned på Avinors lufthavner enn normalt. I alt reiste 1.985.805 passasjerer til og fra lufthavnene i løpet av forrige måned, mot 4.524.449 passasjerer i samme måned i fjor. Det er en reduksjon på 56 prosent sammenlignet med i fjor.

Norwegians trafikktall for mars kraftig påvirket av koronaviruset Totalt 1.153.283 passasjerer reiste med Norwegian i mars, en nedgang på 61 prosent sammenlignet med mars i fjor.

Luftfarten får garantiordning på 6 milliarder Statens hjelpepakke til flyselskapene viser at det er bred politisk vilje til å redde norsk luftfart, mener Aps Sverre Myrli. SV og MDG er ikke fornøyd.

Widerøe kutter 1.500 flyavganger fram til slutten av mai Begrenset reiseaktivitet på grunn av koronaviruset gjør at Widerøe kutter 1.500 flyavganger frem til 31.mai. Dette kommer i tillegg til 4.000 avganger som ble kjent i februar.

Avinor anslår en nedgang i flytrafikken i påskeuken på mellom 90-95 prosent.

– Flytrafikken er den siste tiden redusert med rundt 95 prosent, og påsken er ikke noe unntak, avslutter Ulverud.

