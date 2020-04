Nye netthandelsvaner: Oppsving for Mathilde

Nyheter

STEINKJER: I løpet av de siste ukene har det skjedd store forandringer i norsk netthandel.

Klarna har innhentet statistikk fra over 6000 norske nettbutikker som bruker Klarnas betalingsløsninger.

Rune Aas Strandvik hos Mathilde er en av de som bruker denne betalingsløsingen og merker en økning i netthandelen.

Oppsving for Mathilde

– De siste to ukene har det vært litt oppsving. Mathilde selger mye forbruksvarer som hud og kroppspleie, samt lys og hyggeting opp imot påske. Klessalget har bremset ganske kraftig opp, men vi sender en del hagemøbler sørover, og det er hyggelig, sier daglig leder Strandvik.

Han forteller om kunder over hele landet.

– I tillegg har flere i nærområdet oppdaget at de kan sitte hjemme og få overblikket i fred og ro for å enten hente i butikken eller få det sendt hjem, sier Strandvik.

Åpen butikk

Mathilde har også åpen butikk, da de uansett må pakke for nettbutikken.

– Det er mye roligere enn vanlig, men noen stikker innom for litt blomster, lys og gaver, mat og delikatesser.

Strandvik forteller at de nok har flyttet noe av salget over fra fysisk butikk til nett, men at det er mer krevende å nå ut til forbrukeren i totalen og at det ikke bare skyldes korona.

Større andel handler på dagtid

Nordmenn har lagt en langt større andel av netthandelen sin til dagen og redusert den på kvelden etter at koronatiltakene ble innført. Spesielt mellom klokken 10 og 15 har vi vært på nett og gjennomført flere kjøp enn det som er vanlig, kommer frem av undersøkelsen til Klarna.

– Sammenlignet med tilsvarende tall for Sverige er det også interessant å merke seg at mens nordmenn handler jevnt mye mer i alle timene mellom 10 og 15, legger svenskene i en helt annen grad sin netthandel akkurat til den tradisjonsrike lunsjtimen de har mellom 12 og 13, og shopper mindre resten av arbeidsdagen, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad i en pressemelding.

Dette handler vi

Kvinner bruker mer på erotiske artikler, menn bruker mer på barneprodukter, melder Klarna i pressemeldingen.

Kategorier hvor andelen av totalforbruket har økt mest– alder

18-25 år: Underholdning, mat og drikke

Underholdning, mat og drikke 36-55 år: Underholdning, mat og drikke

Underholdning, mat og drikke 56 år+: Mat og drikke, helse og skjønnhet

Kategorier hvor andelen av totalforbruket har økt mest – kjønn

Menn: Barneprodukter, smykker og accessories

Barneprodukter, smykker og accessories Kvinner: Underholdning og erotiske artikler

Koronatiltakene og endringene mange har opplevd i sin hverdag har også påvirket handlemønsteret til både menn og kvinner og de ulike aldersgruppene.

En større andel av det menn bruker på netthandel gikk i de to siste ukene av mars til barneprodukter, smykker og annet tilbehør. Kvinnene brukte i samme periode en langt større andel av lommeboken sin på underholdning og erotiske artikler enn de gjorde måneden før.

– Det er for tidlig å si noe om hvorfor akkurat disse kundegruppene opplever en sterkt økende interesse akkurat nå. Selv om det rent volummessig tradisjonelt sett ikke er de største kategoriene, er utslagene til dels voldsomme, opplyser markedsdirektøren i pressemeldingen.

Mat, drikke og underholdning

Kategorien mat og drikke i netthandelen har også økt sin andel av totalsalget kraftig de siste to ukene i mars. Den er den kategorien som øker mest blant alle innkjøp gjort av de over 36 år.

Også i den yngre generasjonen har kjøp av mat og drikke på nett økt mye, men der er fremdeles kategorien «underholdning» den som er helt på topp.

Mest netthandel i hovedstaden

Klarnas shoppingindeks viser om innbyggerne i det enkelte fylke handler mer eller mindre på nett enn gjennomsnittspersonen i Norge. Denne viser at både Troms og Finnmark og Nordland har handlet henholdsvis ni og ti prosent mindre enn gjennomsnittsnordmannen, når februar blir sammenlignet med de siste fjorten dagene av mars. Størst har veksten vært i Oslo og Agder.

– I fjor var det i de to nordligste fylkene våre det ble handlet aller mest på nett i hele Norge og Oslo var helt midt på treet. I løpet av koronatiltaksperioden har det skjedd et kraftig skifte. De som bor i Oslo handler langt mer enn gjennomsnittet, mens de i nord handler mindre, sier Elvestad i pressemeldingen.

45 prosent høyere

Oslo er også det fylket hvor netthandelen har vært størst i tiltaksperioden, målt per innbygger. Her har netthandelen vært hele 45 prosent høyere enn i fylket hvor det ble handlet minst online, Agder. Oslos innbyggere handlet ifølge Klarnas statistikk 16 prosent mer enn gjennomsnittsnordmannen.

– Det dreier seg om store endringer i forbrukeratferden. Det gjelder både hvem som handler, hva de handler og når de handler. Geografisk er det også forskjeller. Det kan ha sammenheng med smittespredningen og de forebyggende tiltakene som er satt inn, sier Elvestad.