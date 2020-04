– Nordtrøndersk organisasjonskultur er Norges beste skole for utvikling av samfunnsledere

Nyheter

GRONG: Jon Håvard Solum, administrerende banksjef i Grong Sparebank, har i en årrekke sittet i styret i Sparebankforeningen. I forrige uke tok tok han over styreledervervet i foreningen.

Fra før er Ole Morten Geving fra Flatanger administrerende direktør i organisasjonen. Dermed er det to namdalinger som sitter på topp sparebankenes interesseorganisasjon.

Fakta: Sparebankforeningen Sparebankforeningen er næringsorganisasjon for landets 96 sparebanker og 30 sparebankstiftelser. Sparebankforeningen i Norge har som formål å fremme medlemsbankenes interesser gjennom næringspolitisk virksomhet.

Sparebankforeningen ble stiftet i 1914 og arbeider med næringspolitiske saker av spesiell interesse for sparebankene, arbeid med sparebankstiftelser og gavevirksomhet, profilering av sparebanknæringen og ulike medlemstiltak.

Hovedparten av foreningens arbeidsoppgaver blir ivaretatt av Finans Norge, som ble opprettet 1. januar 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Sparebankforeningens kjøper sine sekretariatsfunksjoner av Finans Norge.

Ole Morten Geving er administrerende direktør, mens styret ledes av Jon Håvard Solum.

– Vi er to jordnære gutter som har våre røtter i landbruket i Namdalen. Begge er oppvokst på gårder hvor vi tidlig lærte verdien av å arbeide og å planlegge for framtida. De kjerneverdiene vi lærte hjemme passer godt inn i sparebank-kulturen den dag i dag, mener Solum.

– Det er veldig stas at det er to namdalinger som styrer skuta, men det er nok tilfeldig at det er slik akkurat nå. Men det er spesielt, legger han til.

Leverer tidenes beste resultat: Historisk toppnotering for Grong Sparebank, men utlånstap trekker ned Med et resultat før skatt på 71,1 millioner kroner i 2019 kan den namdalske sparebanken nok en gang notere seg for det beste årsresultatet i bankens historie.

Nordtrøndere i posisjon

Selv om namdalingenes dominans i Sparebankforeningen er spesiell, er det noe med nordtrøndernes evne til å posisjonere seg i viktige verv i næringslivet, påpeker Ole Morten Geving.

– Det er noe med den sterke organisasjonskulturen som norddelen av Trøndelag er preget av, sier Geving.

Han viser til at både NHO (Ole Erik Almlid) og Kommunenes Sentralforbund (Bjørn Arild Gram) ledes av profiler fra Nord-Trøndelag.

– I tillegg til LO/Ap-skolen og Oslo vest-miljøet i Høyre, er nok organisasjonslivet i gamle Nord-Trøndelag en av de beste skolene for utvikling av samfunnsledere i Norge, sier Geving.

– Betyr det noe å få en namdaling i styrelederstolen?

– Jon Håvard er en erfaren bankmann med et stort kontaktnett og stor tillit i bank-Norge, sier Geving, med henvisning til Solums mangeårige styreposisjoner i blant annet Eika-alliansen, Sparebankforeningen og Finans Norge.

Annerledeslandet

Geving mener at sparebankene gjør Norge til et annerledes bank-land.

– Det er helt unikt at banker med nesten 40 prosent av det samlede markedet har hovedkontor utenfor hovedstaden. Det betyr at norske sparebanker tilfører regioner og lokalsamfunn høy kompetanse. Banker tar en aktiv rolle i utviklingen av nærings- og samfunnsliv i alle deler av landet, og ikke minst at det økonomiske overskuddet dette genererer blir igjen lokalt. Forståelsen for hvor viktig denne delen av banknæringen er for utviklingen av nærings- og samfunnsliv lokalt, er avgjørende viktig for det næringspolitiske arbeidet vi også skal gjøre. Så å være namdaling i denne rollen blir definitivt ikke feil, mener Geving.

Som fersk styreleder vil Solum ha et skarpt fokus på konkurransevilkårene i banknæringa.

– Det handler om likeverdige vilkår mellom bankene, og at myndighetenes regulering av banksektoren også er tilpasset de små og mellomstore bankene, sier Solum.

– Jeg brenner veldig for at vi har et differensiert norsk bankvesen med både nasjonale, regionale og lokale banker spredt over hele landet. Vi ser verdien av dette nå i disse krisetider. Norske banker, og i særdeleshet lokale og regionale banker, er i et skjebnefellesskap med sine kunder. De har ikke noe annet marked å trekke seg tilbake til, de lever av og for de lokalsamfunnene de springer ut av. Dette gjør at de vil være tilstede lokalt etter alle dype kriser, sier Solum.

Den profilerte bankmannen fra Harran begrunner analysen med å vise til erfaringene fra finanskrisen for et drøyt tiår siden.

Lærdommen etter finanskrisen i 2008 var at utenlandske banker rømte landet, mens det var de norske bankene som stilte opp. Utenlandske banker hadde negativ utlånsvekst i 2009, da norsk næringslivet trengte dem som mest, sier Solum.

Norske sparebanker: Tall og fakta 96 sparebanker .

30 sparebankstiftelser.

1 sparebanksamarbeid.

14 av sparebankene er tilsluttet SpareBank 1-alliansen. SpareBank 1-alliansen er den nest største finansgruppen i Norge.

66 av sparebankene er tilsluttet Eika alliansen. Eika alliansen er den 4. største finansgruppen i Norge.

Sparebankene kan være organisert som tradisjonelle selveiende banker, banker med egenkapitalbevis og aksjesparebanker.

Største sparebank er SpareBank 1 SR-Bank ASA med en forvaltningskapital på 255 milliarder kroner pr 31.12 2019.

Største sparebank i Trøndelag er Sparebank1 SMN med en forvaltningskapital på 167 milliarder kroner pr. 31.12 2019.

Minste sparebank er Vang Sparebank, med en forvaltningskapital på 533 millioner kroner (2013).

Kostnadsprosent (kostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital) for alle sparebanker er 1,65. Kostnader i % av driftsinntekter er 42,98%.

Kjernekapitaldekning i snitt 18,2%.

Preget av krisetider

Nå har bankene fått en ny krise å hanskes med. Koronakrisa har allerede ført til massearbeidsledighet og stor usikkerhet i næringslivet. Bankene spiller en viktig rolle, blant annet som instrument for å få krisepakkene til å fungere, understreker Namdals-duoen.

– Bankene er på mange måter blodomløpet i næringslivet. Vi samarbeider tett med både regjeringen, samt andre interesseorganisasjoner for å utvikle og sette ut i livet støttetiltak rettet mot næringslivet. Dette gjelder både den statsgaranterte låneordningen som er lansert, og kontantstøtteordningen som skal i drift rett over påske. Vi er fortsatt i tett dialog med myndighetene, og vi bistår både nasjonalt, regionalt og lokalt, sier Solum.

Enige om krisepakke på 50 milliarder uten utbytteforbud Det er bred enighet på Stortinget om en kontantstøtteordning for bedrifter. Flertallet vil ikke nekte bedriftene å utbetale utbytte eller å si opp folk.

– Det å få økonomi, og samfunnsliv i gang igjen etter nedstengingen, vil kreve kompetente og solide banker og banker som er seg sitt samfunnsoppdrag og sin samfunnsrolle bevisst. Tidligere kriser har dokumentert at sparebanker i sterkere grad står ved sine kunder og sine lokalsamfunn enn andre banker, avslutter Geving.

Bjørn Asle Hynne om krisepakken: – Mange puster nok lettere nå Regjeringens «kontantstøtte» til kriserammede bedrifter koster inntil 20 milliarder – hver måned. – Ekstremt viktig for overlevelsesevnen til trøndersk næringsliv, sier Aasen Sparebank-sjef Bjørn Asle Hynne.

Grong Sparebank senker boliglånsrenta ytterligere Banken reduserer renta med inntil 0,5 prosentpoeng. På én uke har banken redusert renta med 0,9 prosentpoeng.