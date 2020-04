Pål Gunnar Hovelsen vender hjem for å analysere pengestrømmene i NTS

Nyheter

Den 31 år gamle siviløkonomen flytter nå tilbake til Nærøysund for å bistå det børsnoterte havbrukskonsernet med økonomiske analyser, modeller, rapporter og systemer.

Ser utviklingsmuligheter

Hovelsen har økonomi- og administrasjonsutdannelse fra BI og master i økonomistyring fra Handelshøyskolen i Trondheim. Han kommer til NTS Gruppen fra det internasjonale teknologiselskapet Interwell P&A, hvor han jobber med prosjektledelse, logistikk og innkjøp.

– Det som appellerer mest med jobben i NTS, er de utviklingsmulighetene som følger med. Jeg ser fram til å jobbe med økonomistyring og bidra til den videre utviklingen av selskapet. Samtidig gir det oss en god mulighet til å komme heim og nærmere familien, sier Hovelsen.

Oppvokst på Marøya

Hovelsen får sitt daglige arbeidssted ved NTS ASAs hovedkontor i InnovArena på Rørvik. Selv er han oppvokst på Marøya, på motsatt side av det travle Nærøysundet. Når Hovelsen starter den 1. august, bidrar NTS også til Namdalskystens vekststrategi +1000. Med seg har han både samboer og barn.

I NTS Gruppen får controlleren en viktig rolle som beslutningsstøtte for ledelsen.

– Pål Gunnar har solid og variert bakgrunn på fagområder som er relevante for oss. Hans erfaringer med logistikk og innkjøp, teft for tall og gode analytiske evner er verdifulle for oss, sier finans- og administrasjonssjef Roar Myhre i NTS ASA.

850 ansatte

Hovelsen gleder seg til å starte i konsernet, som nylig vokste fra 330 til 850 ansatte gjennom fusjonen med Frøy Gruppen AS.

– Jeg gleder meg til å jobbe i et konsern med ambisjoner og sterk utviklingsvilje i en næring med enorme utviklingsmuligheter, sier Hovelsen.