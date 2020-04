Bedriftene: Fortsatt krise, men tiltakene virker

Nyheter

NHOs siste medlemsundersøkelse er gjennomført torsdag og fredag denne uken. Denne gangen er bedriftene også spurt om hvilke tiltak fra myndighetene som hjelper dem mest:

Flest oppgir at redusert arbeidsgiverperiode for permittering (72 prosent) og for syke- og omsorgspenger (71 prosent) i stor grad har vært til hjelp for bedriften. I Trøndelag svarer henholdsvis 72 og 72 prosent av bedriftene det samme.



38 prosent mener kompensasjonsordningen vil hjelpe dem, i stor eller noen grad. Tiltaket treffer særlig godt for for reiseliv (69 prosent), service og handel (64 prosent) og luftfart (60 prosent). I Trøndelag svarer 37 prosent av bedriftene at kompensasjonsordningen vil hjelpe.



Garantilån er det tiltaket som færrest mener er til god hjelp. 13 prosent oppgir at det er til stor hjelp. Andelen i trønderske bedrifter er 11 prosent.



Tre av ti har halvert omsetningen

– Vi har hele tiden sagt at vi skal evaluere alle tiltakene kontinuerlig underveis, slik at de treffer best mulig. Disse tallene blir svært viktige i dette arbeidet. Selv om ikke alle tiltakene treffer alle like godt, kan de være svært viktige for ulike bransjer, for ulike bedrifter eller med tanke på størrelse, sier Ole Erik Almlid.

NHO-undersøkelsen er nummer seks i rekken etter at koronakrisen brøt ut. I ukens undersøkelse spørres bedriftene for første gang om de har hatt omsetningssvikt. 7 av 10 bedrifter har opplevd dette – og 3 av 10 har tapt over halve omsetningen.

– Dette bekrefter bare det vi har sett, at nedturen er bred, sier Almlid.

Noen lyspunkt

Selv om flere bedrifter planlegger oppsigelser, er det litt færre som har pengeproblemer og frykter konkurs, viser medlemsundersøkelsen.

– Forhåpentlig ser de den foreløpige hjelpen nærme seg, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Undersøkelsen viser relativt små endringer på flere spørsmål, i forhold til forrige runde rett før påske, men noen interessante utviklingstrekk er det:

Flere planlegger oppsigelser – 17 prosent, mot 14 prosent sist.



Færre har likviditetsproblemer – 26 prosent, mot 31 prosent sist.



Færre ser en reell risiko for konkurs – 22 prosent, mot 28 prosent sist.

Vanskelighetene står likevel fortsatt i kø for bedriftene.

– For mange handler det om cash, å få penger på konto, sier Almlid, som er glad for at søknadsportalen for kompensasjonsordningen kommer på plass raskt.

– Dette må fungere, nå må vi gjøre alt vi kan for å unngå konkurser, sier Almlid.

Usikkert om bedriftene kan søke om kontantstøtte fredag 17. april har blitt satt som tidligste dato for å søke. En godkjennelse fra ESA er imidlertid ikke i boks, og kan føre til forsinkelser, skriver E24.

Gjenreise og omstille

Det er ikke bare kompensasjonsordningen NHO-sjefen er opptatt av:

– Nå må vi se at summen av tiltakene begynner å virke. Det er helt nødvendig om vi skal komme mest mulig helskinnet gjennom dette og at det som i utgangspunktet er sunne virksomheter, også er her etter korona-krisen. Derfor er det også viktig at vi lar disse tiltakene virke så lenge det er nødvendig, sier Almlid.

NHO-sjefen er opptatt av at vi fremover både skal gjenreise og omstille:

– Det som blir viktig fremover er å gjenreise Norge og sikre at vi har nok aktivitet til å holde hjulene i gang. Det er mer enn 200.000 arbeidsplasser i olje og gass og tilhørende leverandørnæringer. Vi må fortsatt ha fart i bygg og anlegg og andre næringer som sikrer arbeidsplasser, understreker han.

– Samtidig skal vi skape nye arbeidsplasser ved å omstille Norge. Tiltak innenfor teknologi og klima, eksempelvis karbonfangst og lagring, er viktig å få på plass. To tredjedeler av nye arbeidsplasser skal komme i privat sektor. Det sikrer også velferden vår fremover gjennom skatteinntekter til fellesskapet, avslutter Almlid.