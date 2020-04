Byggmakker-butikken i Grong legges ned

Nyheter

GRONG: Det bekrefter Per Hangerhagen, daglig leder i Byggmakker Nord AS til NT24.

– Det er aldri hyggelig å avvikle en butikk, men vi har vært opptatt av å gjøre dette på en skikkelig måte, sier Hangerhagen.

Han understreker at ingen av de ansatte står uten jobb etter at butikken stenger dørene for godt fra og med fredag 24. april. Varehussjef Bjørn Ivar Knutsen og to andre ansatte har fått jobb utenom Byggmakker-systemet, mens ett årsverk overføres til Byggmakkers varehus på Skogmo i Overhalla.

Satser i mer moderne varehus i Overhalla

– Hvorfor legger dere ned i Grong?

– Anlegget i Grong har en god beliggenhet, men ville ha trengt en betydelig ansiktsløftning hvis det skulle ha tilfredsstilt kundenes behov. Varehuset er lite i areal og det gir oss noen ekstra utfordringer ved implementering av vårt grunnsortiment. Videre drift ville derfor medført store investeringer i inventar, sier Hangerhagen.

Etter avviklingen i Grong eier og driver Byggmakker Nord 18 varehus fra Tynset i sør til Mo i Rana i nord. Hangerhagen legger ikke skjul på at nye handlevaner og knappere marginer på byggevarer fører til mer strømlinjeforming i handelskonsernet.

– Vi kom til et punkt der vi måtte ta stilling til den videre drifta i Grong. Når varehussjefen også fikk nye utfordringer i en ikke-konkurrerende virksomhet ble det naturlig å se på andre muligheter for drift. Vi flytter nå ett årsverk til Byggmakker Overhalla og ønsker å satse videre på dette anlegget. Det ligger godt plassert i Skogmo industripark og anlegget er nytt med gjennomkjøringshall. Her vil vi kunne tilby kundene et bredere utvalg av sortiment, og en bedre handleopplevelse, sier Hangerhagen.

– Har dere planer om tilsvarende tiltak i andre deler av konsernet?

– Vi har ingen planer om ytterligere konsolideringer ved våre anlegg, men jobber videre med vår vekststrategi, svarer Hangerhagen.

Nettbutikk og varelevering

Etter nedleggelsen i Grong satser Byggmakker Nord på å betjene både privat- og proffkunder fra varehuset i i Overhalla. Kjøreturen fra Grong til Skogmo tar rundt 20 minutter, men Hangerhagen ser samtidig at nye handlevaner fører til økt omsetning av byggevarer på nett.

– Byggmakker har nettopp lansert nettbutikk og det vil gjøre at de kan opprettholde god vareleveranse til forbrukerkundene i Grong. - Vi skal levere til Grong på 1-3 dager fra bestilling. For våre proffkunder vil vi opprettholde vareruter og leveringer i Grong og omegn. Noen av våre proffkunder vil få en ny proffkontakt hos Byggmakker Overhalla, avslutter Hangerhagen.