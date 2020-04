Bondelaget frykter for bygda i omfattende melkekvotesalg

Nyheter

Kari Åker, første leder i det nylig fusjonerte Trøndelag Bondelag, betrakter melkeproduksjonen som særdeles viktig for Trøndelag. Hun slår fast at fylket er stort og har stor variasjon i topografi og produksjonsmuligheter.

– Vi har vel melkeproduksjon i alle kommuner, og jeg vil si at denne produksjonen er bærebjelken for landbruket i mange av dem, sier Åker i en kommentar til at staten skal kjøpe ut 8,7 millioner liter kumelk i Trøndelag.

– Ytterkantene mister mange

Åker er sterkt bekymret for et så stort utkjøp som 97 produsenter, og når hun studerer kommuneoversikten, ser hun at ytterkanter mister mange produsenter.

– For å opprettholde drift og produksjonsmiljø i næringa mange steder i fylket, er disse utkjøpene definitivt en stor bekymring. Å bli igjen som eneste produsent i ei grend eller en kommune kan fort bli avgjørende for om flere slutter over tid. Med det resultat at produksjonen opphører, sier hun.

– Ikke en ønsket utvikling

Bondelagslederen peker på at det også er veldig mange båsfjøs rundt omkring i Trøndelag. Trønder-Avisa kunne nylig fortelle at Trøndelags 1.377 melkefjøs består av 650 båsfjøs, hvor kyrne står bundet hele tiden, og 727 løsdriftsfjøs.

Det er satt frist om løsdriftskrav fra 2034, noe Åker tror vil føre til at flere avvikler melkedriften i årene som kommer. Hun frykter at konsekvensen er at bygder blir mørklagte i framtida.

– Dette er ikke en ønsket utvikling. Vi må huske at grunnen for god dyrehelse og lite antibiotikabruk ligger i et landbruk over hele landet og hele Trøndelag fylke. Spredd produksjon går mindre smittepress, sier Åker.