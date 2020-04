KB Gruppen satser tungt på nye farkoster

Nyheter

Dykke- og servicerederiet KB Gruppen ble etablert i 1. september 2019 etter at far og sønn Kaare Bjørn og Ola Krystad tidligere samme år solgte seg ut av AQS. I påska overtok det familieeide selskapet sitt første nybygg. Den drøyt 12 meter lange kraftpluggen har fått navnet «KB Floing».

Båten er levert av båtprodusenten Hukkelberg Boats på Aukra og er av typen HB 1211 LDC. Farkosten er spesialutstyrt for å utføre dykkeroppdrag for havbruksnæringen i samsvar med nye retningslinjer for dykkeroperasjoner fra Arbeidstilsynet, opplyser båtprodusenten i en pressemelding.

Daglig leder Ola Krystad overtok nybåten i påska, og nyervervelsen og mannskapet er allerede i full sving med å utføre service- og dykkeroppdrag for oppdrettere på Namdalskysten.

– Vi er imponert over kvaliteten på båten. Hukkelberg er kjent for å lagre robuste arbeidsbåter med svært gode sjøegenskaper. I tillegg har de spisskompetanse på design og produksjon av dykkerbåter, og det er derfor lett for oss som undervannsentreprenør å diskutere behov og løsninger med teamet hos Hukkelberg, sier Krystad i en pressemelding.

Fakta: «KB Floing» Som alle dykkerbåter fra Hukkelberg, er også «KB Floing» utstyrt med fullintegrert dykkersystem fra Safe Air Diving. Det er en stor flaskebank i lettvekts komposittmateriale om bord, samt DMS monitoreringssystem og avanserte videosystem som gjør det lettere og mer effektivt å lage inspeksjonsrapporter til sluttkunder. Båten er bygget med samme design som Hukkelberg sine velutprøvde FRDC Fast Rescue Daughter Craft. Denne typen skrog er i bruk på offshore installasjoner verden over. Redningsselskapet har også flere skøyter av denne typen i tjeneste langs norskekysten. I likhet med en standard FRDC har også «KB Floing» ettpunkts-løft, men er i tillegg utstyrt med flush dekk. Dette gjør båten lett å løfte opp for rengjøring og desinfeksjon mellom oppdrag.

Trippelinvestering

«KB Floing» er den første av i alt tre nyervervelser som KB Gruppen setter i drift på kort tid. I slutten av måneden overtar selskapet ytterligere én hurtiggående dykkerbåt. 15-metringen «KB Storm» leveres av Maritime Partner i Ålesund.

Til sammen investerer KB Gruppen rundt 23 millioner kroner i de to dykkerbåtene.

– Tanken med nybåtene er å levere bedre tjenester til kundene våre. Investeringene sørger også for større fleksibilitet i planlegging og utførelse av undervannsoppdrag for kundene våre, sier Krystad til NT24.

Men flåteutvidelsen stopper ikke der. Allerede 1. mai overtar selskapet «KB Rokk». Servicekatamaranen fra Moen Marin måler 15 ganger 12 meter, og skal i første omgang leies via leasingselskapet Moen Ship Management.

Med tre nye farkoster i flåten, som alle er oppkalt etter velkjente værfenomener på Namdalskysten, tar KB Gruppen steget opp som leverandør av dykke- og servicetjenester til oppdrettere og andre kunder langs kysten.

– Ved å styrke flåten skaffer vi oss et helt annet spillerom og blir mindre sårbare, forklarer Krystad.

– Hvordan har responsen i markedet vært siden oppstarten?

– Vi har rett og slett hatt det veldig travelt fra dag én og har nok å henge fingrene i framover, sier Krystad.

Folket er suksessfaktoren

Selskapet han leder har fram til nå hatt fem ansatte. Når servicekatamaranen «KB Rokk» settes i drift, vil lønningslista bli mer enn dobbelt så lang.

– Vi har allerede ansatt seks nye medarbeidere som skal jobbe på servicebåten, opplyser Krystad.

Havbruksprofilen fra Rørvik understreker samtidig at all nymotens skipsteknologi er lite verdt uten de rette folkene om bord.

– For vår del er utsiktene lyse, og det er takket være de ansatte. Det er rett og slett en gjeng med jævla flinke folk som vet hva de driver med og som er løsningsorienterte, avslutter Krystad.