For to år siden startet Steffen nettbutikk på hobbybasis. Nå har omsetningen eksplodert

Nyheter

GRONG: – Jeg så at folk ble sittende hjemme og kjede seg. Da kjørte jeg på med annonsering for å nå ut til så mange potensielle kunder som mulig.

Slik forklarer Steffen Johansen (29) salgsboomen for nettbutikken Jakt og Friluftsliv, som han de siste to årene har drevet på hobbybasis ved siden av dagjobben i Namsen Auto. Nettbutikken har et bredt utvalg innen bekledning, våpendeler, kikkerter, viltkameraer, rygggsekker, kniver, hodelykter, hengekøyer, hundeutstyr og alt det andre som utstyrsbevisste jakt- og friluftsentusiaster pakker med seg før turen går til fjell og vidde.

Koronaeffekten

Etter at han i fjor høst ble permittert fra jobben hos bil- og bobilforhandleren i Grong, har han intensivert satsingen på nettbutikken.

2019 ble blytungt for Namsen Auto Permitterer ansatte og omstrukturerer 2020 er året der gründer Svein Roger Nordbakk i Namsen Auto AS skal snu skuta. I fjor tjente bedriften så å si ikke penger. Det har ført til permitteringer og omstrukturering av drifta.

Det var imidlertid koronapandemien i vår som fikk netthandelen til å ta av.

– Markedsføringen foregår stort sett på Snapchat og Instagram. Responsen har vært formidabel, til nå har omsetningen økt med om lag 60 prosent. Jeg håper at veksten fortsetter, sier Johansen.

Han er på ingen måte alene om å nyte godt av at folk handler varer fra egen sofakrok. I mars førte stengte butikker og strenge smittetiltak til at Posten leverte dobbelt så mange pakker som i samme måned i fjor.

Netthandelen har løftet seg til nye nivåer Med mange stengte butikker, er handelen flyttet over på nett. Det gir dobbelt så travle dager for posten.

Nye netthandelsvaner: Oppsving for Mathilde Ny undersøkelse fra Klarna viser at det har skjedd store forandringer i norsk netthandel.

– Man må ha ei dyp lommebok når man starter butikk, selv om handelen foregår på internett. Nå er jeg der at drifta er lønnsom. Foreløpig er det ikke nok til å kalle det et levebrød, men det er selvsagt målet på sikt, forteller Johansen.

Han anslår at han til nå har investert rundt 200.000 kroner i nettbutikksatsinga.

– Hva har nettbutikken betydd for deg etter at du ble permittert?

– Det har kort og godt vært alfa og omega for meg å ha noe å fylle dagene med. Jeg hadde nok blitt sprø hvis jeg hadde vært hjemme uten å ha noe å drive på med, erkjenner Johansen.

Fikk ideen på elgpost

Siden 2006 har friluftsgründeren i Grong vært avhengig av rullestol, etter han ble alvorlig skadet i en fallskjermulykke. Det er ikke et hinder for handelsvirksomheten.

– Nei, på ingen måte. Mye av jobben gjøres jo hjemmefra, og jeg har folk som hjelper meg når vi reiser rundt på messer, forklarer Johansen.

– Når fant du ut at skulle starte nettbutikk?

– Jeg har alltid hatt en lidenskap for jakt og naturopplevelser. Jeg fikk ideen til å starte nettbutikk mens jeg satt på elgpost høsten 2017. Året etter var nettbutikken i drift, sier Johansen.

Han har alliert seg med lokal kompetanse for å få hjelp med etablering og markedsarbeid: Rørvik-selskapet 24Nettbutikk har levert handelsløsningen, mens Namsos-baserte Mystory bistår med markedsføring.

Gratishjelp til butikker: Robert hjelper kriserammede bedrifter med å flytte handelen over på nett – En god anledning til å prøve ut nettet som salgskanal, sier nettbutikk-gründer Robert Zwarg om koronakrisen. Nå gir han bort nettbutikker gratis for å påskynde digitaliseringen av kriserammede butikker.

Starter digitalt markedsføringsbyrå Begge har erfaring fra større markedsføringsbyrå – nå håper kjæresteparet å gjøre et levebrød ut av kompetansen med namdalske kunder.

To år etter etableringen sender Johansen varer til så å si hele Norge.

– Dette er ingen åtte-til-fire-jobb. Det blir en livsstil, og jeg har mange tanker om hva som er neste steg. Jeg satser alt på å utvikle nettbutikken videre, forteller Johansen.

Nær-turisme gir salgsvekst

Før sommerferien har mange erstattet solfylte destinasjoner på sydlige breddegrader med mer kortreiste – og smittefrie – reisemål. Johansen tror at økt turisme i eget land vil gi nye utslag på salgsstatistikken.

– For meg er det definitivt ingen ulempe at det ligger at til Norges-ferie for de fleste av oss. Når flere søker opplevelser i norsk natur vil etterspørselen etter bekledning og utstyr til friluftsliv øke, spår Johansen.

Selv foretrekker han namdalsk villmark. Lidenskapen ligger i naturen som omkranser hjemmekontoret på Eliasmoen i Grong.

– Har du en lokal reisefavoritt?

– Jeg kommer fra Røyrvik og bruker enhver anledning til å reise oppover. Kommunen er et eldorado for alle som vil oppleve storslagen natur, med utallige muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Dessuten er det lite trengsel. På fjellet er det liten sjanse for å treffe på naboen, for å si det sånn, avslutter Johansen.

Facebookgruppe for norgesferie slår an «Tilbring sommeren i Norge» passerer trolig 200.000 medlemmer om kort tid, under en måned etter at den ble opprettet på Facebook.