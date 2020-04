Trøndersk oppstartsbedrift får deg til å vedde penger på egen trening

Nyheter

OVERHALLA: En idé fra entreprenørlinja på NTNU er nå tatt i bruk av Overhalla kommune.

– Vi er forsøkskaniner av Stready. Av totalt 16 personer i gruppa, valgte åtte i alderen 30-65 år å betale 200 kroner der de veddet på at de ville klare to treningsøkter i uka. Flere av deltakerne har fortalt at dette motiverte dem, og nå er vi i gang med runde to, forteller kommunens fysioterapeut Maia Skaret Engblom.

Sprek farmor

Stready har på mange måter forandret livet til Unn Kristin Årsandøy, selv om det ikke er veddemålet som gir gevinsten.

– Innsatsen var ikke så stor, så jeg har ikke følt at jeg måtte trene for å få tilbake de 200 kronene, men det at vi satte oss en utfordring sammen, og det at alle jobbet mot det samme målet, det motiverte meg veldig. Barnebarnet mitt sier at jeg er blitt verdens sprekeste farmor. Bare det å springe sammen med de små uten å ha vondt i kroppen er en gave, ler Unn Kristin Årsandøy.

Utviklet i Trondheim

Tjenesten Stready er utviklet av Trondheimsbedriften Goalkeeper AS med blant annet langrennsløper Didrik Tønseth i spissen. Deres mål er at det skal lønne seg å trene, både på kort og på lang sikt.

– Ideen kom i 2018 da jeg inngikk et treningsveddemål med kompisene mine. For fem år siden gikk jeg ned en del kilo og for å beholde motivasjonen for livsstilsendringen veddet vi om hvor mange treningsøkter jeg klarte i uka. Så vippset folk meg penger. Dette eskalerte utover sommeren med veddemål fra ukjente og plutselig satt jeg med 10.000 kroner på vippskontoen som ikke var mine. Det var tydelig at dette fenget flere og da begynte jeg å se på en digital løsning, forteller daglig leder i Stready, Lars Erik Andreassen.

Han tok da en mastergrad ved NTNUs Entreprenørskole. Kompis Otto Kristoffer Lote og klassekamerat Trym Sandvik Nordgård ble fort med på laget, og de kom tidlig på høsten i prat med Didrik Tønseth. Nå er de fire grunnleggere og de har fått støtte både fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

– Vi jobber med salg inn mot markedsføringspartnere og bedrifter som ønsker treningsopplegg for ansatte. At Stready fungerte så godt for frisklivsgrupper var nytt for oss. Vi ønsker å fortsette å utforske hvordan vi kan bruke Stready i Overhalla sitt frisklivsprogram, og vi leter også nå etter muligheter for hvordan vi kan gjøre det mulig for flere kommuner å ta i bruk Stready, sier Andreassen.

Millionstøtte fra Forskningsrådet

Han forteller at omsetning så langt har vært på et par hundre tusen kroner på challenges, men at grunnleggerne har levd på offentlige tilskudd. De har fått 100.000 kroner av Innovasjon Norge i markedsavklaring, samt en million kroner gjennom student forny i Forskningsrådet.

– Vi har sagt at så lenge vi får utbetalt lønn av Steady, så er det fulltidsjobben, selv om det skal godt gjøres med fire årsverk på en million.

Løsningen de har ute nå anser de fremdeles som en betaversjon, og de jobber med å få inn penger, resten av året skal brukes til å få på plass markedsføringspartnere.

– Koronakrisen har stanset privat finansiering og bedriftsalget går også tregt, men vi har fått med oss Nava sport som gjør at en gevinst kan tas ut i gavekort hos dem. I tillegg har vi partnerskap med TrenHer i Trondheim og Combine i Oslo og Bergen.

– Hva er målet om 5 år?

– Å være skalert internasjonalt. Vi bruker Norge som sandkasse og tester forretningmodellen her. Europa og USA er målet på sikt, sier Andreassen.

Motiverer til trening

I Overhalla kommune kan inaktive med helseutfordringer få trening på frisklivsresept fra legen eller NAV. En gang i uka holder Skaret Engblom fellesøkt i treningssalen. Etter programmet oppfordres deltakerne til å fortsette med egentrening, men frafallet har vært høyt.

– I tillegg til fellesøkten, må deltakerne via Stready også vise til en ekstra treningsøkt i uka. Vi hadde en avsjekk for kort tid siden der deltakere fortalte at Stready både ga mestringsfølelse og litt press. Vi er spesielt opptatt av mestringen. I tillegg er det de selv som taper hvis de ikke gjennomfører, både i kroner og fysisk form, sier Skaret Engblom.

Ble utfordret

Unn Kristin Årsandøy var med på frisklivsprogrammet i 12 uker i 2014. Hun fikk trening på resept fra legen for å komme seg igjennom en tung periode av livet der det var viktig å få fokus på positive ting. Seks år senere kastet hun seg på en oppfølgingsgruppe, og nå har treningen og gruppefølelsen hun får med Stready gitt en livsendring.

– Dette betyr mye for meg. Jeg blir motivert av at vi er flere som skal klare det sammen. Jeg er med på to faste treninger uansett, men at jeg skulle bli motivert til å sette på musikk og ta en treningsøkt hjemme i stua hadde ikke skjedd tidligere, sier hun.

Slik virker Stready:

Deltakere blir utfordret til å nå et felles treningsmål. For eksempel to treningsøkter i uken i en måned. Alle deltakere setter så en pengesum på at de skal klare å nå målet. Alle deltakere trener så på den måten de måtte ønske, og loggfører treningen sin digitalt. De aller fleste økter over 30 minutter blir godkjent i appen. Etter at utfordringen er over fordeles potten på deltakerne som har nådd treningsmålet.

Siden Goalkeeper AS som står bak Stready ble opprettet i 2018, foreligger det ikke regnskapstall for bedriften.