– Viser at det fortsatt er vekstkraft på kysten

RØRVIK: Nærøysund-ordfører Amund Hellesø er svært fornøyd at NT24 offentliggjorde nyheten om at Salmosea klinker til og lyser ut 18 faste stillinger.

– Det er veldig gledelig at Salmosea viser handlekraft. Dette viser at det fortsatt vekstkraft på kysten, og at det fortsatt er behov for folk i Nærøysund. Selskapet gir med dette mange mennesker mulighet til faste og trygge arbeidsplasser. Det er viktig, både for dem det gjelder og for ringvirkningene det skaper i lokalsamfunnet, sier Hellesø.

– I tider med mange hardt rammede lokalsamfunn i hele Norge er det selvsagt viktig at enkelte næringer og regioner kan demme opp med tilbud om arbeid for folket, legger Ap-ordføreren til.

Distriktene styrker statusen

Nærøysund er landets største havbrukskommune. Hellesø mener at koronapandemien understreker viktigheten av at folk bor og arbeider i matproduserende distriktskommuner.

– Nå ser vi hvor viktig matproduksjonen i fiskeri, havbruk og landbruk er. De matproduserende distriktskommunene har langt på vei klart seg bedre enn mange andre kommuner. Når vi en dag skal høste erfaringer fra denne krisen, vil betydningen av verdiskapingen i distriktene være en viktig lærdom, sier Hellesø.

Rammer ujevnt

Han får støtte av offisielle arbeidsledighetstall, som viser at krisen rammer ujevnt. Mens typiske industri-, handels- og reiselivskommuner rammes knallhardt av covid 19-viruset, har mange kystkommuner så langt unngått de største permitteringsbølgene. I Nærøysund har arbeidsledigheten økt fra 2,6 prosent til 5,6 prosent. Det er dramatisk, men samtidig langt lavere enn en del andre kommuner i Trøndelag.

– Det gleder meg å se byggekraner i bevegelse, og at det er normal aktivitet i fiskeri, havbruk og landbruk. Vi er heldige i den forstand at næringslivet her ute produserer varer folk fortsatt vil ha. Mat går jo ikke av moten, sier Hellesø.

– Samtidig skal vi være bevisst på at enkelte bedrifter møter utfordringer, også hos oss, understreker han.

– Ikke hverdagskost

Lars Fredrik Mørch, daglig leder i Namdalskysten Næringsforening er enig i ordførerens analyse.

– Som alle andre er vi preget av krisen, men mange av medlemsbedriftene har fortsatt stort behov for arbeidskraft, bekrefter Mørch.

Dagens vekst-melding fra Salmosea kom som en positiv overraskelse, selv for en næringslivsleder som representerer 130 bedrifter med mer enn 13 milliarder kroner i omsetning.

– Dette er ikke hverdagskost, og selvsagt ekstra gledelig i tida vi er inne i. Alt ligger til rette for at Nærøysund kan bli det nye bostedet for mange. Samtidig er det svært viktig at vi greier å vise fram at det fortsatt er muligheter på kysten, særlig rettet mot regioner i andre deler av Trøndelag, mener Mørch.