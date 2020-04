– Mange års arbeid kan være bortkasta

Nyheter

MARØYA: – Dette er det grundigste og best belyste planforslaget vi noen gang har utarbeidet. Vi har brukt tre år på prosessen, i nært samarbeid med Vegvesenet, fylkeskommunen og kommunen.

Slik beskriver Steinar Moe, daglig leder i Norbolig AS, reguleringsprosessen for selskapets storstilte utbyggingsplaner på Marøya like utenfor Rørvik. I takt med økende aktivitet på øya har Norbolig kjøpt arealer i stort omfang for å tilrettelegge for nye bolig- og næringsarealer ved det travle sundet.

Kaster ut handelsnæringa

Torsdag skal kommunestyret i Nærøysund ta endelig stilling til planforslaget. I saksframlegget, datert 14. april, anbefaler kommunedirektør Hege Sørlie i Nærøysund kommune at det gjøres flere endringer fra førstegangsbehandlingen av saken. Kommunedirektøren anbefaler blant annet at det ikke åpnes for detaljhandel og tjenesteytende virksomhet på Marøya.

– Det må vurderes hva som skjer dersom større arealer for detaljvarehandel og tjenesteyting gjøres tilgjengelig utenfor sentrumsområdene. Etablering av handel og tjenesteyting på Marøya vil kunne virke negativt inn på eksisterende handel og tjenesteyting i sentrum (Rørvik og Kolvereid) dersom nye handelsarealer fylles av aktører som tidligere holdt til i eksisterende sentrumsområder. Det kan være en risiko for at omfattende detaljhandel på Marøya vil kunneføre til reduksjon i detaljhandel i Rørvik og Kolvereid. En slik omfordeling av handelsvirksomheter ikke en ønskelig utvikling hvis en ser det opp imot vedtatt kommunedelplan for Marøya og ambisjonene om å styrke eksisterende sentrum i Rørvik og Kolvereid, skriver kommunedirektøren i saksframlegget.

Åpner for plasskrevende virksomheter

I saksframlegget åpnes det for etablering av såkalt plass- og transportkrevende varehandel, som forhandlere av biler, båter og landbruksutstyr, bensinstasjon, trelast- og byggevarehandel, hagesenter, samt møbelbutikker og hvite- og brunevareforhandlere. Med henvisning til omfanget av den planlagte boligutbygginga på Marøya, åpner kommunedirektøren også for etablering av dagligvarebutikk på inntil 1200 kvadratmeter.

Alt annet bør lokaliseres til de etablerte sentrumsmiljøene i kommunen, mener kommunedirektøren.

– Med bakgrunn i kommunedelplan for Marøya, regionalpolitisk retningslinje og innsigelsen til tilgrensende reguleringsplanforslag anbefaler kommunedirektøren at det ikke åpnes for detaljhandel og tjenesteyting på Marøya. Samtidig er det viktig å legge til rette for forretninger som krever større areal. Foreslåtte endringer vil medføre at planen vil være mer i tråd med kommunedelplan for Marøya og regionalpolitisk retningslinje, og vil ikke medføre krav om ny høring, oppsummerer kommunedirektøren.

– Lite ryddig

Steinar Moe raser mot endringsforslaget, som han mener at vi rive teppet under Norboligs planer for Marøya.

– Det vil være en tragedie hvis forslaget vedtas som det står nå. Vi har jobba tett med både kommunen og andre myndigheter. Gjennom hele prosessen har vi ikke fått én eneste tilbakemelding fra kommunen på at det er problematisk med handelsvirksomhet på Marøya, sier Moe til NT24.

Han viser til at spørsmålet om detaljhandel ikke ble løftet fram av kommunen i de to høringsrundene som er gjennomført i forbindelse med behandlingen av saken.

– Vi har hele tiden vært dønn ærlige på hva som er vår intensjon med Marøya: Å etablere et sentrumsnært alternativ for boliger, handel og tjenesteyting. At det legges opp til en voldsom endring nå, kun dager før den endelige behandlingen, er rett og slett useriøs og lite ryddig opptreden fra kommuneadministrasjonens side, sier Moe.

Nå frykter Moe at alt arbeidet med å utvikle Marøya som et sentrumsnært areal for boliger, handel og kontorer er forgjeves.

– Vi har skrevet mange intensjonsavtaler med aktører som ønsker å etablere seg i et av de store vekstområdene i Trøndelag. Hvis forslaget blir en realitet, kan vi bare kaste disse, sier Moe.

Ikke varslet

Han legger ikke skjul på at han er mektig provosert.

– Hele veien har vi fått signaler om at det vi driver med er positivt og noe som er ønskelig for å utvikle regionen. Når administrasjonen nå snur i tolvte time, frykter jeg at flere års arbeid er bortkasta. Jeg sitter med en følelse av at man regelrett pisser på det arbeidet som er gjort, sier Moe.

Eiendomsutvikleren hevder at det var en tilfeldighet som gjorde at kommunedirektørens anbefaling kom han for øret.

– Det fikk jeg vite via omveier. Ingen i kommuneadministrasjonen har kontaktet oss, hevder Moe, som retter en advarende pekefinger mot kommunen.

– Det er lite tillitvekkende at kommunen kan kjøre prosessen så langt, for så å endre forutsetningene i tolvte time. Med så lite forutsigbarhet finnes det ikke ett firma i hele verden som vil ønske å legge til rette for eiendomsutvikling og næringsaktivitet, mener Moe, som nå fester sin lit til den politiske behandlingen av saken.

Sørlie: – Beklagelig

Kommunedirektør Hege Sørlie er kjent med Moes meninger om saken, samt diskusjonen som hun forteller allerede pågår politisk.

– Det foreligger en kommunedelplan som sier at detaljhandel ikke er tillatt, og det er de bestemmelsene vi forholder oss til og som ligger til grunn i forslaget, sier Sørlie, som legger til at det som er beklagelig er at administrasjonen ikke har vært tydeligere på dette før.

– Vi ønsker at kommunen skal være tydelig og forutsigbar, og det er beklagelig at vi ikke har vært tydeligere på dette tidligere. Dette skulle gjerne vært formidlet før, understreker kommunedirektøren.

Hun påpeker at det fortsatt vil være store muligheter på området om dette blir vedtatt politisk.

– Dette handler også om hvordan bestemmelsene for varehandel tolkes, for som saken fra administrasjonen foreligger nå er det fortsatt store muligheter, sier Sørlie.

Den politiske behandlingen av saken starter tirsdag i Nærøysund kommunes utvalg for næring og natur. To dager senere behandles reguleringsplanen av formannskapet og kommunestyret i kommunen.