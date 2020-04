Politikerne forkastet kommunedirektørens handelsnekt

Nyheter

MARØYA: Det er klart etter at Nærøysund kommunes utvalg for næring og natur behandlet reguleringsplanen for et større bolig- og næringsareal på Marøya.

NT24 har tidligere omtalt eiendomsutviklingsselskapet Norboligs gigantplaner på øya, som ligger ved Nærøysundet like utenfor Rørvik. I saksframlegget som følger plansaken til politisk behandling, anbefaler kommunaldirektør Hege Sørlie at det ikke åpnes for detaljhandel og tjenesteytende virksomhet på Marøya, mens såkalt plasskrevende handelsvirksomhet skal tillates. Kommunedirektøren viser blant annet til kommunedelplanen for Marøya fra 2011, som fastslår at det ikke skal reguleres for detaljhandel i området. I den administrative behandlingen vurderes handel og tjenesteyting på Marøya også som potensielt skadelig for sentrumshandelen i Rørvik og på Kolvereid.

– Vi har hele tiden vært dønn ærlige på hva som er vår intensjon med Marøya: Å etablere et sentrumsnært alternativ for boliger, handel og tjenesteyting. At det legges opp til en voldsom endring nå, kun dager før den endelige behandlingen, er rett og slett useriøs og lite ryddig opptreden fra kommuneadministrasjonens side, uttalte Norbolig-sjef Steinar Moe til NT24 mandag.

– Ikke komfortabel med behandlingen

Etter dagens politiske behandling i kommunens utvalg for næring og natur er det klart at de folkevalgte ikke stiller seg bak kommunedirektørens vurdering av hvilke virksomheter som skal tillates på Marøya.

– Det har faktisk skjedd ei veldig stor utvikling på Marøya siden 2011, da kommunedelplanen ble vedtatt. I Rørvik er det i dag knapphet på næringsareal. På Marøya er det allerede stor byggeaktivitet, og øya har i praksis blitt en forstad til Rørvik. Jeg er ikke komfortabel med den administrative behandlingen av saken. Som politikere må vi tørre å ta beslutninger, selv om den går på siden av delplanen, uttalte Arbeiderpartiets Tove Torstad i utvalgsmøtet.

Både Torstad og flere andre utvalgsmedlemmer ga uttrykk for spørsmålet om detaljhandel ble brakt på banen alt for seint. Flere understreket også behovet for forutsigbarhet i for aktører som driver arealutvikling i kommunen.

En naturlig utvidelse av Rørvik

På vegne av eget parti, samt Frp, Krf og Høyre, fremmet Torstad forslag om å reversere kommunaldirektørens innstilling om butikk-nekt på Marøya. I partienes alternative forslag åpnes det opp for både detaljhandel, kontorer og tjenesteyting, i tillegg til såkalt plasskrevende handelsvirksomhet.

– Vedtaket begrunnes med at det i planforslaget gjennom hele planprosessen er lagt opp til detaljhandel som ett av formålene for arealet. Det er ikke kommet innspill, verken ved første eller andre gangs høring, som har merknader knyttet til dette formålet. I tillegg vurderes Marøya å være en naturlig utvidelse av Rørvik, hvor man nå ser en knapphet på næringsarealer. Utviklingen som har skjedd i løpet av prosessen, bl.a. med at det er vedtatt utbygging av gang- og sykkelveg over hele Marøya, anføres i tillegg som et vesentlig argument for at det kan åpnes for formålet detaljhandel, foreslo partiene.

Enstemmig vedtatt

Et enstemmig utvalg gikk inn for forslaget. Snuoperasjonen vekker naturlig nok glede i Norbolig-leiren.

– Vi er fornøyde med utvalgets behandling av saken, sier Steinar Moe til NT24.

Plansaken skal opp til endelig behandling i formannskap og kommunestyre torsdag 30. april.