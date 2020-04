Flere bedrifter sier opp folk

Nyheter

NHOs syvende medlemsundersøkelse under koronakrisen ble gjennomført tirsdag og onsdag denne uken.

Undersøkelsen viser blant annet at:

Én av fire bedrifter (26 prosent) mener kompensasjonsordningen er til hjelp (i stor eller noen grad). For to uker siden var tallet 39 prosent. 41 prosent sier den hjelper lite eller ingenting (30 prosent sist). I Trøndelag er prosentandelen nede i 24 prosent.

Seks prosent har gjennomført oppsigelser – opp fra fire prosent. Samtidig sier 20 prosent at de har planer for oppsigelser – opp fra 17 prosent. I Trøndelag er tallet noe lavere; fire prosent har gjennomført oppsigelser, mens 17 prosent av respondentene planlegger oppsigelser.



Det er færre bedrifter som mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid; 23 prosent – 26 prosent sist. I Trøndelag er prosentandelen med likviditetsproblemer identisk med det nasjonale tallet.



Og noen færre opplever konkurstrusselen som reell; 19 prosent – 22 prosent sist. Det er flest små (0-9 årsverk) som opplever dette; 27 prosent – ned fra 31 prosent sist. Også i Trøndelag er konkursfrykten svekket, men trønderske bedriftsledere er litt mer pessimistiske enn landsgjennomsnittet: 21 prosent av bedriftene som ha svart på undersøkelsen oppgir at det er reell fare for konkurs.



– Krisen er ikke over

– Færre trønderske bedrifter oppgir at det er fare for konkurs. Det handler til en viss grad om at bedriftene har stått i krisen i noen uker, og at de har begynt å samle noen erfaringer om hvordan markedene agerer, sier seniorrådgiver Anna Brustad Moe til NT24.

Samlet sett holder tallene fra undersøkelsen seg forholdsvis stabile sammenlignet med tidligere NHO-undersøkelser.

– Tallene forteller oss at situasjonen fortsatt er svært alvorlig. Det er kjempeviktig å forstå at krisen ikke er over. Det kan komme kraftige bølger som slår inn over ulike bransjer i mange år framover. For vår del handler det arbeidet også om å forstå langtidseffekten av denne krisen, understreker Moe.

Kompensasjonsordningen treffer ikke alle

Undersøkelsen viser også at begeistringen for kompensasjonsordningen har lagt seg.

– Er du overrasket over misnøyen med kompensasjonsordningen?

– Vi hadde håpet at kompensasjonsordningen ville treffe bedre. Samtidig viser undersøkelsen at bransjene som er hardest rammet, som handel, reiseliv og luftfart, er mest fornøyde med ordningen, sier Moe.

Røthe har fått mest kompensasjon i Namdalen, men regnestykket går på ingen måte opp B Røthe AS stengte alle sine ni skobutikker på dagen og 42 ansatte ble permittert. Selv om namsosbedriften så langt har fått mest kompensasjon av alle i Namdalen, dekker den bare 25 prosent av deres faste utgifter.

Både Moe og NHO-direktør Ole Erik Almlid understreker at tempo var avgjørende da rammene for kompensasjonsordningen ble utformet.

– Mange av våre medlemmer har søkt og fått innvilget støtte. Vi er fortsatt imponert over hvor raskt dette ble igangsatt. Så har vi forståelse for at dette tempoet ikke har sikret millimeterrettferdighet på alle områder. Nå er vi opptatt av å sikre at ordningen blir relevant for enda flere, sier Almlid i en pressemelding.

NHO har lansert fem konkrete krav til forbedringer i kompensasjonsordningen.

Egenandelen på 10.000 kroner må fjernes.

Rask avklaring om forlenging av ordingen.

Fjerning av avkortningen for støttebeløp over grensen på 30 millioner kroner.

Fjerning av skillet mellom bedrifter som lovmessig må stenge og de som må stenge på grunn av markedssvikt.

Ordningen må ta høyde for de spesielle utfordringene sesongbedrifter har som følge av store variasjoner i inntekten fra måned til måned.

– Dramatisk

Andelen bedrifter som sier opp ansatte øker, og det bekymrer NHO-sjefen.

– Dette er dramatisk for dem det gjelder. Både de som mister jobben sin og for bedriftene som helst skulle skape nye arbeidsplasser. Vi ser også at det er en større andel av de større bedriftene (mer enn 50 årsverk) som melder om oppsigelser, enn de mindre. For mange bedrifter handler dette om den eneste veien for å overleve koronakrisen. Det illustrerer at mange tilpasser seg for å drive videre. Så håper vi at det ikke tar altfor lang tid før det snur og det er mulig å ansette igjen, sier Almlid.