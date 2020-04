Resultatsvekkelse for Moelven i første kvartal

Nyheter

Kvartalsrapporten i Moelven ble presentert torsdag morgen. Konsernet omsatte for 2.735,5 millioner kroner i første kvartal i år, noe som er en marginal økning fra tilsvarende periode i fjor (2.695,8 millioner kroner).

Samtidig innebærer et driftsresultat på 69,6 millioner en halvering sammenlignet med første kvartal 2019 (140,9 millioner). Resultat før skatt ble minus 30,5 millioner, mot pluss 100,1 millioner i første kvartal 2019.

Kronefall demper internasjonal uro

Hovedårsakene til nedgangen er ifølge Moelven reduserte marginer innen den internasjonale trelastvirksomheten, redusert aktivitetsnivå innen systeminnredninger samt byggmodul i Sverige. I tillegg ble det en sterkt negativ utvikling i markedsverdier på urealiserte finansielle instrumenter, som konsekvens av sterk uro i finansmarkedene.

– Vi leverer et driftsresultat som etter forutsetningene er meget bra. Dette skyldes god aktivitet inn mot byggevarehandelen. Vi ser en positiv utvikling i markedet for internasjonal trelast sammenlignet med tampen av fjoråret, samt en gunstig valutasituasjon for våre eksporterende enheter. Det har også vært en bedring i ordreinngangen for enhetene våre innenfor modulbygging og limtre, sier konsernsjef Morten Kristiansen i en pressemelding.

Moelven gikk 335 millioner i overskudd i fjor Moelven omsatte for 10,2 milliarder i 2019, og leverte et driftsresultat på 335,4 millioner kroner.

Massiv satsing på ny industri i Namsos Fabrikk-etablering kan gi inntil 150 arbeidsplasser Innen to år ønsker Midt-Norsk Massivtre AS å etablere en fabrikk for produksjon av bygningselementer av massivtre i Namsos.

Holder hjulene i gang

Ifølge konsernsjefen er Moelven preget av koronapandemien, selv om de direkte konsekvensene av viruset til nå ikke har gitt dramatiske utslag i den daglige drifta.

– Vi har hatt et høyere fravær enn vanlig som følge av koronasituasjonen, men stort sett har vi har klart å opprettholde både produksjon og leveranser etter planen, sier Kristiansen.

Ved utgangen av første kvartal var 66 medarbeidere i karantene, to var i isolasjon med påvist smitte og en var friskmeldt. Medio april er antall medarbeidere i karantene redusert til 13 og det er ikke registrert nye smittetilfeller. Totalt 39 medarbeidere er berørt av en eller annen form for permittering (Norge) eller korttidsarbete (Sverige), opplyser konsernet i kvartalsrapporten.

– Vi opplever dog at endringer kommer fort og brått, spesielt på det internasjonale markedet. Dette har medført behov for lokale tilpasninger, og det handler om å hele tiden være våken for å fortløpende kunne håndtere en pågående usikker situasjon. Vi har blant annet justert investeringsaktiviteten en periode frem til vi har en klarere oversikt over konsekvensene av virusutbruddet, sier Kristiansen.

Frykter bygge-stopp

Konsernsjefen understreker at det aldri før har vært så vanskelig å uttale seg om framtidsutsiktene. Det eneste som er sikkert, er at konsernet kommer til å bli påvirket av pandemien.

– Vi er spesielt bekymret for utviklingen av større prosjekter innen byggebransjen både i Norge og Sverige. Moelven er tilstede i hele verdikjeden innenfor trebransjen, og dersom aktiviteten på prosjektsiden tørker ut vil bransjen vår bli sterkt påvirket. Vi har allerede sett klare tendenser til dette innenfor våre enheter som jobber med kontorinnredning. Vårt håp er at myndighetene iverksetter flere byggeprosjekter for å holde økonomien i gang ut året og inn i det neste, avslutter Kristiansen.

Frykter bråstans i bygg- og anleggbransjen Varsellampene blinker nå rødt for Norges største fastlandsnæring bygg- og anlegg - som sysselsetter en fjerdedel av privat sektor.

Tidligere denne uka har Moelven-konsernet gjennomført general- og bedriftsforsamling.