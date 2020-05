– Det blir travelt!

Nyheter

RØRVIK: – Jeg trodde det rett og slett ikke. Jeg måtte spole tilbake nyhetene og se det én gang til. Det var uvirkelig.

Slik beskriver Kjetil Moe de kaotiske ettermiddagstimene som fulgte etter at regjeringen kunngjorde nedstenging av store deler av samfunnet 12. mars. Som innehaver av tattoveringsstudioet Kjetils Tattoo fikk han noen få timer på seg til å informere kunder og nær en halv million følgere på sosiale medier om at dørene stenger, uten noen dato for gjenåpning.

Samtidig rullet de faste kostnadene videre. I månedene før koronapandemien hadde han investert tungt i egen virksomhet, blant annet gjennom kjøp av eiendommen i Strandgata hvor studioet holder til.

– Pengene vi hadde på konto er borte nå

Under normale omstendigheter er vårmånedene høysesong for tattoveringssjappa i Rørvik. Når utetemperaturen stiger gjør folk seg klare til å investere i nye motiver på sommerkroppen.

– Jeg var veldig klar for å begynne å tjene penger igjen etter vinteren. I stedet ble verden snudd fullstendig på hodet for alle, forteller Moe.

Perioden med stengte dører har han i stedet brukt på å pusse opp studioet.

– Det var allerede planlagt, men jeg valgte å framskynde tiltaket. Lokalene var jo uansett tomme, forklarer Moe.

– Hvordan har krisen påvirket bedriften økonomisk?

– Pengene vi hadde på konto er borte nå. Men det kunne ha vært langt værre, konkluderer tattovøren.

– Endringen av permitteringsreglene har absolutt bidratt til at vi har berga, fortsetter Moe, som har ytterligere én tattovør og en renholder i halv stilling på lønningslista.

Kjetils Tattoo har også fått hjelp til å dekke deler av de faste kostnadene via den såkalte kompensasjonsordningen. For mars måned har staten innvilget 8.907 kroner i tilskudd.

Et latterlig lavt beløp, og ikke i nærheten av å dekke de reelle tomgangskostnadene i bedriften, mener Moe.

– Ordninga hjelper sikkert mange, men ikke alle. Problemet er at sesongvariasjoner ikke fanges opp i beregningsmodellen, og det har slått veldig negativt ut for min del.

Fulle timelister etter gjenåpninga

Den anerkjente kroppskunstneren er adskillig mer positiv etter møtet med den lokale banknæringa.

– Banken har vært fenomenalt dyktig til å følge opp. De har innvilget et lite lån for å hjelpe til med å holde bedriften flytende. I tillegg har jeg fått innvilget utsettelser på deler av gjelda. Det har ikke vært vanskelig i det hele tatt, forteller Moe.

Nå er han imidlertid klar for å berge seg uten finansielle kriseløsninger. For nøyaktig én uke siden åpnet dørene på nytt. Sakte men sikkert oppsøker kundene studioet for å la seg dekorere. Med en formidabel tilhengerskare på sosiale medier strekker markedet seg langt utover kommunegrensene i Nærøysund.

– Kundene kommer fra store deler av landet. Noen entusiaster reiser til og med fra utlandet for å tattovere seg i Rørvik, men det blir det nok mindre av framover, sier Moe.

– Kjernemarkedet mitt ligger nok i området fra Steinkjer til Mo i Rana. Folket i nærområdet er også veldig flinke til å bruke oss. Jeg tror at de setter pris på å ha et slikt tilbud i Rørvik, utdyper han.

Travle tider

– Hvordan ser du på tida som kommer?

– Det blir travelt! Kundene har på ingen måte svikta, og studioet er fullbooka til langt utpå sommeren. Nå handler resten av året om å ta igjen det tapte. Det betyr knallhard jobbing hver eneste dag framover, forteller Moe.

– Hvilke smitteverntiltak har dere innført?

– Vi forholder oss til smittevernveilederen som er utarbeidet for bransjen. Det betyr blant vi bruker maske når vi jobber i nærheten av ansiktene til kundene. Alle som har time hos oss får dessuten skriftlig informasjon om smittevern i forkant. Ellers er det stort fokus på hyppig renhold. Endringene er egentlig ikke så store. Seriøse tattovører har allerede et veldig stort fokus på hygiene, forklarer Moe.

– Frykter du at det kan komme nye nedstenginger?

– Det er selvsagt noe som ligger i bakhodet. Jeg håper at folk tar situasjonen på alvor, slik at vi unngår å stenge mange yrkesgrupper ute på nytt. For egen del tror jeg at vi skal takle det som kommer. Selv om det har vært tungt, har jeg prøvd å være positiv hele veien. Kundene er jo der fortsatt, sier Moe.

Intervjuet går mot slutten. En ny kunde kommer ruslende inn døra. Etter desinfisering og klargjøring, gjør Kjetil Moe seg klar til å gjøre det han liker aller best:

Å lage kroppskunst for evigheten.