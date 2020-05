Trønderne dro rett på hytta

Nyheter

I godt og vel én måned, fra 15. mars til 20. april, var det forbud mot å overnatte på hytta hvis den lå i en annen kommune enn bostedskommunen din. Strømforbruket viser tydelig at mange pakket sekken og dro på hytta med én gang hytteforbudet ble opphevet.

NTE leverer strøm til mange av hyttene og fritidseiendommene i Trøndelag. Grafen under viser strømforbruket time for time den siste lørdagen under hytteforbudet, mot den første lørdagen etter at hytteforbudet ble opphevet.

– Vi så en markant økning i strømforbruket på fritidseiendommer med en gang hytteforbudet ble opphevet, sier Kristine Wormdal, som er leder for strøm og energitjenester i NTE.

Selv om folk ikke brukte hytta så mye de fem ukene hytteforbudet varte, ble det likevel brukt strøm da også.

– Mange har hytte i egen kommune og kunne fortsette å bruke hytta si. I tillegg er det vanlig å ha på noe varme selv om hytta står tom - særlig i vinterhalvåret, sier Wormdal.