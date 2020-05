For to år siden var de åtte ansatte. Nå er antallet tredoblet

Nyheter

MARØYA: – Vi er hele tida på utkikk etter fagfolk. Kommer det en dyktig person til oss, har vi nesten helt sikkert jobb å tilby.

Det sier Petter Giskås, personal- og kvalitetsleder i Rørvik Marina AS. I disse dager er han på jakt etter flere ansatte til bedriften, som i hovedsak leverer maritim service og vedlikehold til det meste som flyter langs norskekysten. Utlysningen etter mekanikere, teknikere, fritidsbåtmekaniker, båtklargjører og overflatebehandler er en indikasjon på vekstambisjonene som hersker ved industriområdet på Marøystranda like utenfor Rørvik.

– Allsidigheten i det vi driver med krever mye og ulik kompetanse, forteller Giskås.

Tredobling på to år

Rørvik Marina har vokst jevnt og trutt siden eierne investerte mer enn 100 millioner kroner i areal, verkstedhall, kaianlegg og Norges største mobile båtheis da virksomheten flyttet fra en trangbodd tilværelse i Rørvik sentrum til den nye industriparken på Marøystranda.

Siden flyttingen våren 2018 har pila pekt én vei for Rørvik Marina.

– Vi var åtte ansatte da vi tok i bruk det nye anlegget. Nå er vi 24. Målet er 30 ansatte innen tre år etter flyttinga. Per i dag ligger vi foran skjema, konkluderer Giskås.

– Fagarbeidere er mangelvare, men for vår del vil jeg si at det har gått ganske greit å få tak i dyktige folk. Det hjelper å vise til nye og moderne industrifasiliteter. Vi har dessuten et knallgodt arbeidsmiljø. Jeg håper og tror at vi vil være interessante for søkere også denne gangen, legger daglig leder Kjell Ivar Sørøy til.

Han forklarer at flyttingen åpnet opp et nytt og mye større marked for Rørvik Marina.

– Tidligere hadde vi ikke plass eller utstyr til å ta de store kommersielle kundene, for eksempel i fiskeri- og havbruksnæringa. Det nye anlegget har åpnet veldig opp for disse kundene. Vi er dessuten attraktive i et langt større område. Vi har kunder som kommer fra Lofoten for å få utført serviceoppdrag hos oss, og markedet strekker seg også et godt stykke sørover langs kysten, sier Sørøy.

135 millioner kroner

Verken Sørøy eller eierne er ferdige med veksten. Rørvik Marina kjøpte nylig 14 mål tomt i tilknytning til det eksisterende anlegget på Marøystranda.

– Hva skal dere bruke arealet til?

– Den overordnede planen er å ha areal som sikrer utviklingsmuligheter. I første omgang gir området oss mulighet til mer lagring på land, men det åpner jo også opp for videre ekspansjon, forteller Sørøy.

Ekspansjonen er allerede i ferd med å manifistere seg på Marøystranda. Et par solide steinkast unna sjefskontoret er byggingen i full gang med regionens første oppvarmede lagringshall for båter og firhjulinger. Hallen får to etasjer, hvor den første er tiltenkt fritidsbåter og andre flytende farkoster. I etasjen over skal Rørvik Marina tilby vinterlagring til bobileiere og andre med landbaserte leketøy.

Eiendomsselskapet Paulsen & Williksen bygger og eier lagerhallen, mens Rørvik Marina skal stå for drift og tilknyttede tjenester til leietakerne.

Totalt representerer marinaens anlegg, den nye båthallen og det nylige tomtekjøpet investeringer på om lag 135 millioner kroner.

– Vi er helt avhengige av å samarbeide på tvers av selskapene hvis vi vil få til noe stort. Lykkes vi med det, vil Nærøysundet bli et sentrum for maritim service for store deler av kystnæringene, sier Sørøy.

– Hvor lang tid vil det ta å nå det målet?

– Det er mye som skjer, og innen fem år vil vi ha kommet et langt stykke på vei mot å bli et komplett leverandørmiljø til maritim sekttor, sier Sørøy.

Han viser til at en rekke prosjekter på begge sider av Nærøysundet er i ferd med å tilføre næringa arealet som skal til for å vokse ytterligere. På Kråkøya, noen kilometer nord for Rørvik, ligger både ei nybygd havn og et stort industriareal klart. Fra kontorvinduet har Sørøy dessuten utsikt til Purkholmen, hvor Moen Verft planlegger en storstilt utvidelse av tørrdokka og tilhørende verkstedsfasiliteter.

– Dette er viktige satsinger som gir næringsaktører i regionen muligheten til å vokse og skape verdier, mener Sørøy.

Merker lite til «store K»

– Hvordan merker dere koronakrisen?

– På markedet har det så langt hatt null effekt, vi har fullt opp med oppdrag i lang tid. Vi importerer en del motorer og annet utstyr, og på den fronten merker vi at det tar lenger tid å få varene til Norge, sier Sørøy.

– Dessuten har vi blitt mye flinkere til å bruke digitale verktøy, avslutter Giskås.