Foreslår ny lakseskatt

Produksjonsavgiften på laks, ørret og regnbueørret foreslås innført i statsbudsjettet fra 2021. Regjeringen anslår at avgiften på 40 øre per kilo produsert fisk vil gi kommunene 500 millioner kroner i inntekter.

– Havbruksnæringen er en stor og viktig næring for Norge som bidrar med betydelig verdiskaping og sysselsetting langs kysten, og regjeringen vil legge til rette med gode og forutsigbare rammevilkår. Samtidig er Norge et av de få stedene i verden hvor klima- og naturforholdene legger til rette for effektiv oppdrett av laks i sjøen. Derfor er det naturlig at en del av avkastningen tilfaller fellesskapet gjennom en produksjonsavgift, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Vraker grunnrente

Regjeringen foreslår at produksjonsavgiften erstatter deler av kommunenes andel av salgsinntektene fra nye tillatelser, som de siden 2017 har fått gjennom Havbruksfondet. Havbrukskommunene og -fylkeskommunene skal i tillegg til produksjonsavgiften tilføres 25 prosent av inntektene fra fremtidige salgs- og auksjonsinntekter fra havbrukstillatelser. Fra årets kapasitetsjustering foreslår regjeringen at kommunesektoren tilføres én mrd. kroner i hvert av årene 2020 og 2021 gjennom Havbruksfondet.

– Det aller viktigste med denne beslutningen er at verdiskapingen kan bli igjen i lokalsamfunnene langs kysten og gi grunnlag for innovasjon, nye investeringer og flere trygge jobber i en av fremtidsnæringene her i landet. Nå får vi en modell som er basert på forslag fra havbruksnæringa selv, som sikrer forutsigbarhet for inntektene fremover for havbrukskommunene, og som også sikrer disse kommunene en andel av fremtidig vekst som følge av nye konsesjoner, sier stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) til NT24.

Fakta: Produksjonsavgift i havbruksnæringa Regjeringens samlede forslag: Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2021 foreslå å innføre en produksjonsavgift på 40 øre per kg produsert laks, ørret og regnbueørret. Provenyet anslås til om lag 500 millioner kroner. Avgiften vil innføres med virkning fra 1. januar 2021 og innbetales som en etterskuddspliktig skatt i 2022. Avgiften utbetales til havbrukskommunene og -fylkeskommunene i 2022. Produksjonsavgiften vil gå inn i Havbruksfondet og fordeles etter fordelingsnøklene som til enhver tid gjelder i fondet.

Havbrukskommunene har siden 2017 fått en andel av inntektene ved salg av nye tillatelser og økt kapasitet i eksisterende tillatelser gjennom Havbruksfondet. Produksjonsavgiften vil omfatte også produksjon fra tidligere tillatelser som er tildelt gratis eller til lav pris.

Havbrukskommunene og -fylkeskommunene tilføres én mrd. kroner i hvert av årene 2020 og 2021 gjennom Havbruksfondet.

Av salgs- og auksjonsinntekter fra økt kapasitet og nye tillatelser fra og med 2022 tilfaller 75 prosent staten og 25 prosent kommuner og fylkeskommuner.

Det foreslås ingen overskuddsbasert grunnrenteskatt.

Regjeringen har tidligere utredet grunnrente i havbruksnæringa. Anbefalingen fra Havbruksskatteutvalget om å innføre en skattesats på 40 prosent har vært gjenstand for tung skepsis innad i næringa, og regjeringen tidligere gått langt i å signalisere at forslaget om grunnrente legges i skuffen. Med forslaget om produksjonsavgift dropper regjeringen samtidig grunnrentebeskatning.

– Litt mer enn forventet

I den trønderske havbruksnæringa møtes avgiftsforslaget med betinget entusiasme.

– Vi skal først og fremst være fornøyd med at spørsmålet om grunnrente nå legges bort, sier konserndirektør Svein Gustav Sinkaberg i havbrukskonsernet SinkabergHansen.

Han er samtidig ikke overbevist om at innretningen på den foreslåtte avgiften er den beste.

– Som selskap bidrar vi gjerne, og vi har tidligere tatt til for at oppdretterne bør betale arealleie til kommunene. Jeg er ingen tilhenger av at produksjonsvolumet skal være bestemmende for hvor mye selskapene bidrar med til fellesskapet. En produksjonsavgift tar ikke hensyn til markedssituasjonen, sier Sinkaberg.

Roald Dolmen, leder for strategi og forretningsutvikling i NTS ASA, er ikke overrasket over avgiftsforslaget fra regjeringen.

– Det var forventet, men satsen på 40 øre kiloet ligger noe over det som var forventet. Samtidig er jeg veldig glad for at dette er en avgift som går direkte til oppdrettskommunene, understreker Dolmen.

Både Dolmen og Sinkaberg mener at det er betenkelig å øke avgiftstrykket samtidig som næringslivet opplever det mest alvorlige økonomiske tilbakeslaget i etterkrigstida.

– Det er ingen tvil om at koronakrisen rammer havbruksnæringa. Etterspørselen og prisene er mye lavere enn normalt, og ei avgift vil selvsagt øke produksjonskostnaden, sier Sinkaberg.

Hellesø: – Regjeringen har lyttet

I Nærøysund er ordfører Amund Hellesø fornøyd at kommunen er sikret stabile havbruks-inntekter i årene som kommer.

– Det er flott at regjeringen har lyttet til innspillene og anerkjenner kommunenes rolle som tilrettelegger av sjøalmenningen. Samtidig er jeg litt betenkt over at kommunenes andel av havbrusfondet reduseres. Det gjør det litt vanskelig å si noe om den økonomiske helheten i forslaget, sier Hellesø.

Som ordfører i en av landets største havbrukskommuner har han vært vitne til en eventyrlig vekst i både verdiskaping og sysselsetting de siste årene.

– Veksten har kommet så fort. Det har gitt oss utfordringer med både planlegging, tjenesteproduksjon og ny infrastruktur. Nye inntekter til kommunen gjør det mulig for oss å planlegge og tilrettelegge på en måte som kommer både oppdretterne og resten av samfunnet til gode, avslutter Hellesø.