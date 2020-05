Pharmaq Analytiq åpner laboratorium på Namdalskysten

Nyheter

RØRVIK: De første kundene har allerede vært innom med prøver og – for anledningen – blomster til Kristina Savic og Ingrid Hagerup, som skal stå for virksomheten i Pharmaq Analytiqs splitter nye laboratorium i Rørvik.

– Det er veldig godt og nesten litt uvirkelig å endelig være i gang, sier Ingrid Hagerup.

Veterinæren fra Frosta skal stå for mye av den oppsøkende virksomheten blant sjømatprodusentene på Namdalskysten. Allerede i november flyttet hun til Nærøysund for å bidra til oppbyggingen av laboratoriet. Det siste halve året har hun jobbet i tospann med laboratorieansvarlig Kristina Savic for å innfri omfattende myndighetskrav til teknologi, kompetanse og metodikk, og på toppen av det hele sørget koronapandemien for en liten forsinkelse på oppløpssiden.

– Det er stort for oss å endelig være i gang, og jeg har inntrykk av at kundene setter pris på at vi er på plass i Rørvik, sier Savic.

Nærmere oppdretterne

Det er ikke tilfeldig at selskapet har etablert seg i kystbyen lengst nord i Trøndelag. Med sin nylig utvidede vaksinefabrikk i Overhalla har fiskehelsekonsernet Pharmaq allerede godt fotfeste i Namdalen.

– Regionen er et tyngdepunkt for havbruksindustrien, og etableringen i Rørvik gir oss mulighet til å jobbe tettere sammen med disse. Nærheten til næringa gir oss muligheter til personlig oppfølging og relasjonsbygging på et helt annet nivå, sier Hagerup.

Med etableringen i Rørvik blir Pharmaq Analytiq en del av et større laboratoriemiljø i første etasje i klyngebygget Innovarena. Analyseetasjen huser allerede kunnskaps- og analyseselskapene Synlab, Norsk Oljelaboratorium og Val FoU.

– Det betyr mye for oss å være en del av et fellesskap med mye og mangfoldig kompetanse. Vi utfyller hverandre, sier Hagerup.

En del av klyngen

Som leietaker i Innovarena blir Pharmaq en del av et fellesskap bestående av et 30-talls bedrifter.

– Målet med nyetableringen i Rørvik er å øke tilgjengeligheten av tjenester innen fiskevelferd og fiskehelse for oppdrettsnæringen, å da er det naturlig for oss å være en del av Innovarena. Å komme inn under samme tak som andre sterke og kompetente havbruksaktører i Midt-Norge er viktig for oss som leverandør til denne handlekraftige og innovative oppdrettsregionen, sier Nils Arne Grønlie, daglig Leder i Pharmaq Analytiq.

Laboraratoriet i Rørvik er spekket med avansert og svært sensitiv teknologi. Slik skal selskapet kartlegge fiskehelsen til de mange millioner laksene som svømmer rundt i oppdrettsmerdene langs Namdalskysten.

– Vår ambisjon med å tilgjengeliggjøre akkrediterte analyser og kompetanse til denne regionen er å gi fiskehelsetjenestene og oppdretterne en nær partner som kan bidra til mer kunnskap for å kunne møte utfordringer og videreutvikle oppdrett i Namdalsregionen. Vi ser virkelig frem til å kunne tilby analyser til fiskehelsetjenester og oppdrettere tett på der kundene er, forteller Pål Nilsen, driftsleder i Pharmaq Analytiq.

Etableringen betyr også at kystkommunen Nærøysund kan bokføre ytterligere to tilflyttere.

– Lokalmiljøet har tatt i mot oss på en veldig god måte. Vi stortrives, avslutter Hagerup.