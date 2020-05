Drømmemargin i Røyrvik

Nyheter

RØYRVIK: Det viser ferske regnskapstall fra bedriften, som driver med fakturascanning og annen digital dokumenthåndtering.

Med en omsetning på 47,9 millioner kroner i perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019 vokser topplinja i selskapet med om lag 15 prosent sammenlignet med foregående regnskapsperiode. Et driftsresultat på sterke 15,9 millioner kroner betyr at eierne kan bokføre hver tredje krone som ren fortjeneste.

– Vi er stolte av resultatet. Det ligger mye hardt arbeid bak disse tallene, sier daglig leder Rune Skåren til NT24.

Han utdyper:

– Resultatet kommer etter målrettet satsing i Norden og Storbritannia. I tillegg har vi hatt et brukbart salg og prosessering av data hjemme i Norge, sier Skåren.

Røyrvik er navet

Med 15 ansatte på hovedkontoret i Røyrvik er Cogidocs den desidert største private arbeidsgiveren i fjellkommunen lengst nordøst i Trøndelag. Det hele startet med skanning av målekort for NTE i 2001 da Skåren etablerte Kollektor AS på restene av svenske DigiDoc. Høsten 2018 skiftet selskapet navn til Cogidocs, og omtrent samtidig kom nye engelske eiere på banen.

Totalt har selskapet 206 ansatte ved to kontorer i Romania, to i Finland, to i Sverige, ett i Danmark, samt salgskontor i Steinkjer. Hovedkontoret i Røyrvik er navet som leverer IT-løsninger og tjenester til de andre virksomhetene i gruppen.

Cogidocs har til sammen 75.000 sluttkunder, en markant oppgang fra forrige periode.

– Det siste drøye året har vi blant annet jobbet med å komme oss inn i det britiske markedet, blant annet gjennom å bygge partnerrelasjoner for å ta våre løsninger ut i markedet. Virksomheten i Storbritannia er restrukturert, og vi begynte å få gode markedsandeler i landet, forteller Skåren.

Full stans, men også muligheter

Så traff koronapandemien øynasjonen med full styrke. Den påfølgende nedstengingen av det britiske samfunnet er blant de mest omfattende blant de europeiske landene.

– Akkurat nå sliter vi litt, for alt er stengt. Samtidig ser vi et enormt potensial i det britiske markedet, for digitaliseringa har ikke kommet like langt, sier Skåren.

Viruset som har sørget for full stans, kan paradoksalt være det som gir Cogidocs en «flying start» i det oversjøiske eventyret.

– På sikt kan dagens krise åpne for enda større muligheter for oss. Situasjonen har allerede ført til at flere ser muligheter i outsourcing og digitalisering. Vi har aldri hatt så stor aktivitet på salgssida som akkurat nå, sier Skåren.

– Hva med resten av Europa?

– Per i dag har vi ingen konkrete planer, men det er klart at vi sonderer mulighetene, sier Skåren.