I løpet av årets tre første måneder tjente Salmar 1.065.000.000 kroner

FRØYA: Salmars operasjonelle driftsresultat (EBIT) for årets første kvartal endte på 1.065 millioner kroner, opp fra 806 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Første kvartal ble et meget godt kvartal for SalMar-konsernet. Vi leverer det høyeste operasjonelle driftsresultatet i selskapets historie, drevet av god underliggende drift, høye volumer og gode priser. Virksomheten i Midt-Norge utmerker seg særlig med solid drift i kvartalet, sier konsernsjef Gustav Witzøe i SalMar i en børsmelding.

Samlede driftsinntekter utgjorde i overkant av 3,6 milliarder kroner i kvartalet, en økning på 22 prosent fra første kvartal i 2019. SalMar slaktet 40.000 tonn i kvartalet, opp fra 35.500 tonn i tilsvarende periode i fjor.

Det operasjonelle driftsresultatet per kilo endte på 26,61 kroner per kilo i førstekvartal i år, opp fra 22,71 kroner per kilo i første kvartal i fjor. Oppgangen kan forklares med høyere priser og slaktevolum.

Valutasmell

Virkelig verdijustering påvirket det bokførte driftsresultatet negativt med 480 millioner i kvartalet. Virkelig verdijustering av stående biomasse ble redusert med 7,3 millioner i kvartalet, mens endring i urealiserte tap på kontrakter og finansielle kontrakter ga en negativ effekt på 19,9 millioner. Endring i urealisert valuta og valutaterminkontrakter ga en negativ effekt på 452,8 millioner i kvartalet, grunnet den svake utviklingen av den norske kronen i kvartalet.

Trøndelags største selskap leverte dermed et driftsresultat for første kvartal 2020 på 585,0 millioner kroner, sammenlignet med 876,5 millioner i forrige kvartal og NOK millioner i første kvartal i fjor.

Hjemmebanefordel

Virksomheten i Midt-Norge leverer et godt resultat i perioden.

– En jevnere fordeling av slaktevolumet og økte spotpriser ga en betydelig bedre prisoppnåelse enn i forrige kvartal. Det har i hovedsak vært slaktet fisk satt i sjøen høsten 2018 dette kvartalet. I andre kvartal vil det slaktes mer av vår 2019-generasjonen, som har vist bedre biologiske prestasjoner enn foregåendegenerasjoner, skriver Salmar i kvartalsrapporten.

Konsernet opplyser at det for Midt-Norge forventes lavere kostnader og et noe høyere slaktevolum i andre kvartal, sammenlignet med dette kvartalet.

Usikre tider

Samtidig preger koronaviruset framtidsutsiktene.

– Koronapandemien har skapt stor usikkerhet i verdenshandelen og endringer i forbrukeradferd og transportmønster påvirker flere markeder. SalMar følger utviklingen i de ulike markeder tett og vurderer løpende tiltak for å optimalisere produksjonen. SalMar har en solid finansiell balanse og god fleksibilitet i verdikjeden, som sikrer at selskapet er godt rigget for raskt å håndtere endringer i markedet, melder havbrukskonsernet.

Som følge av utbredelsen av korona viruset og usikkerheten som råder knyttet tilvidere konsekvenser av dette, har styret i SalMar kansellert det foreslåtte utbyttet til aksjonærene.