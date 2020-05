I februar overtok venneparet en reiselivsbedrift med fullt belegg. Nå er alle gjestene borte

Nyheter

LAUVØYA/LEKA/FLATANGER: Ved første øyekast er det idyllen som råder i Lauvøyvågen. Vårsola stråler over den spektakulære Vikna-skjærgården som omkranser det historietunge handelsstedet like nord for Rørvik. Under normale omstendigheter skulle det ha vært full rulle ved turistbedriften Løvøen Gård nå, med fullt belegg av fiskeglade turister.

I stedet er det stille.

– 95 prosent av gjestene våre kommer fra utlandet. De viktigste markedene våre ligger i Tyskland, Tsjekkia, Nederland og Sverige. På grunn av koronapandemien og reiserestriksjoner er hele markedet borte, sier Kevin Hobbins.

Sammen med Tom Krüger tok han over drifta av Løvøen Gård i februar. Med fulle gjestelister så framtida lys ut kameratene, som i en årrekke har livnært seg som fiskeguider i Norge.

– Mange av gjestene er heldigvis lojale, og en god del har utsatt bestillinga til høsten eller neste år, forteller Krüger.

Norsk omstilling

Norske turister er per i dag eneste inntektsmulighet, men det er ikke gjort i en håndvending å omstille en reise- og opplevelsesbedrift med et svært spesialisert tilbud.

– Fiskeopplevelser på Namdalskysten er kjernen i det vi driver med, og årsaken til at mange reiser langt for å besøke oss. En stor andel av gjestene våre har feriert her i mange år allerede. Mange avslutter gjerne et besøk hos oss med å booke et nytt opphold neste år. Hele virksomheten er bygd opp og skreddersydd rundt denne nisjen i markedet, forklarer Hobbins.

– Hva gjør dere for å tiltrekke dere norske gjester?

– Vi har vært nødt til å tenke bredere for å tiltrekke oss nordmenn. I tillegg til fisket fokuserer vi markedsføringen på alt det andre området har å by på, med turmuligheter og et allsidig fugle- og dyreliv rett utenfor dørstokken. Dessuten ligger vi litt utenfor de store destinasjonene. Trengselen er ikke like stor her, og det kan nok virke forlokkende på enkelte i disse dager, mener Hobbins.

Noen norske gjester har allerede funnet veien til idyllen i Lauvøyvågen. Venneparet fra Hamburg tror likevel ikke at norske reisende vil veie opp for tapet når utlendingene uteblir.

– Vi regner ikke med å tjene penger i år. Nå handler alt om å utnytte de mulighetene som finnes, redusere kostnadene og begrense tapet, sier Krüger.

Svart hav

Koronakrisen rammer fisketurismen langs hele kysten.

– Vi har mista alt. Nå skulle det ha vært fullt, men vi har ingen gjester, forteller daglig leder Gro Sørli Hanssen ved Leka Brygge.

I likhet med kollegaene på Lauvøya tar hun nå grep for å gjøre seg attraktiv i det norske markedet. Et ferskt TV-innslag på TV2s «God Morgen Norge» har allerede ført til en viss interesse fra norske nærturister.

– Nå må vi se mulighetene og prøve å reklamere for Leka til nordmenn, sier Sørli Hanssen, som nå skreddersyr opplevelsestilbudet til norske reisepreferanser.

– Vi vil markedsføre mer av det som vi kan tilby i samarbeid med andre, som for eksempel kajakkutleie fra idrettslaget. I tillegg skal vi ha en enkel kafé på brygga. Vi skal nok klare å holde oss flytende til neste år. Jeg håper at folk ser muligheter i eget land også i årene som kommer, sier Sørli Hanssen.

Litt lenger sør på Namdalskysten ligger båtene fortøyd ved kaianlegget ved Einvika Overnatting og Havfiske i Flatanger.

– Vi har ingen gjester, bekrefter daglig leder Reidar Einvik.

I idylliske Einvika har bedriften servert fiskeopplevelser i mer enn 30 år. Gjestene, som i hovedsak kommer fra Tsjekkia og Sverige, kommer tilbake år etter år. Foreløpig har Einvik ikke hørt mye fra norske gjester.

– Vi er klare til å ta dem imot. Båtene er på sjøen og vi desinfiserer og står på for å ivareta smittevernet, sier Einvik.

Flere av stamgjestene har ifølge Einvik åpnet for å reise til Flatanger etter at reiserestriksjonene letter, men foreløpig er horisonten uklar.

– Det er kanskje det verste, det å ikke ha en dato å forholde seg til, sier Einvik.

Vurderer grenseåpning

Regjeringen har signalisert at det kan komme en oppmykning av innreiseforbudet for reisende fra våre nærmeste naboland. En avklaring skal komme innen 15. juni.

Tilbake på Lauvøya håper man på en lettelse av reiserestriksjonene og muligheten til å berge tampen av sesongen med utenlandske gjester.

– Det er klart at vi har et håp, åpning av grensene vil bety mye for oss. Jeg vil likevel ha full forståelse hvis myndighetene vurderer det annerledes. Vi er ikke eksperter på smittevern, og respekterer at det må tas noen tøffe beslutninger, sier Kevin Hobbins.

Løvøen Gård har så langt ikke sett mye til kompensasjonspenger eller andre former for økonomisk nødhjelp.

– Jeg skjønner at ordningene fanger opp alle, men jeg må si at jeg er litt skuffa, sier Hobbins, som har sett lite til statlige ytelser for å dekke deler av de faste kostnadene som ruller og går i Lauvøyvågen.

Han er samtidig positivt overrasket over møtet med lokale myndigheter. Kommunestyret i Nærøysund har satt av 400.000 kroner for å hjelpe kriserammede bedrifter i kommunen.

– Dialogen med kommunen har vært positiv, folkene der har vært imøtekommende og kommet med gode råd. Vi håper at det kommer noen penger vår vei også. Alt hjelper, sier Hobbins.

– Hvor lenge kan dere holde det gående slik som situasjonen er i dag?

– Vi forsøker å holde motet oppe og se etter muligheter. Men det er klart at det er alvorlig, det ville ha vært løgn å si noe annet, avslutter Hobbins.