Protesterer mot oppdrettsplaner ved Trøndelags største sjøfuglkoloni

LEKA: Dispensasjonssøknaden fra havbruksselskapene om å få drive oppdrett inntil Sklinna naturreservat er i skrivende stund på høring. Ifølge søknaden er anlegget skissert til å måle 480 ganger 160 meter, med et totalt arealbeslag på 104.000 kvadratmeter.

Tidligere har blant annet fiskeriinteresser i området tatt til motmæle mot planene.

Kritisk til oppdrett ved Sklinna Det er ikke bare fiskeriinteresser som gjør at Vikna og Omegn Fiskarlag frarår oppdrettslokalitet ved Sklinna. Frykten for at de store hekkekoloniene av sjøfugl forstyrres er like avgjørende for protesten.

Naturvernforbundet: – Dramatisk

Den omsøkte lokaliteten ligger 500 meter fra grensa til naturreservatet. Plasseringen tett inntil verneområdet får Naturvernforbundet til å reagere kraftig.

– Sklinna er den eneste sjøfuglkolonien med et komplett utvalg av de vanlige artene knyttet til fuglefjell mellom Runde og Røst, og er Midt-Norges viktigste sjøfuglkoloni, skriver Naturvernforbundet i sin høringsuttalelse.

Naturreservatet huser en av verdens største toppskarv-kolonier, og er i tillegg hekkebiotop for alke, fiskemåke, gråmåke, krykkje, lomvi, lunde, rødnebbterne, sildemåke, storskarv, svartbak, teist, tjeld, tyvjo og ærfugl. Flere av fugleartene står på den såkalte rødlista over utrydningstruede arter.

Fakta: Sklinna naturreservat Øygruppen Sklinna ligger om lag 20 kilometer nordvest for Leka, omtrent så langt nord det er mulig å komme i Trøndelag. Sklinna har et rikt fugleliv og er den eneste sjøfuglkolonien mellom Runde og Røst med et komplett utvalg av de vanligste sjøfuglartene. Sklinna naturreservat ble opprettet desember 2003. Formålet med vernet av området er å bevare et egenartet øy- og skjærgårdsområde ytterst på Namdalskysten, der botaniske, zoologiske og geologiske elementer bidrar til å gi området dets særpreg. Området har særlig verdi som hekkebiotop for en rekke sjøfuglarter, inklusiv alkefuglene. i 2011 fikk Sklinna status som RAMSAR-område. Ramsarstatusen innebærer at Norge er internasjonalt forpliktet til å sikre den økologiske tilstanden i dette området området gjennom bærekraftig forvaltning.

Naturvernforbundet mener at søknaden er i konflikt med formålet for med opprettelsen av Sklinna som verneområde.

– I vernebestemmelsene kommer det klart fram at all vegetasjon på land og i vann er fredet mot all form for skade og ødeleggelse, samt at det ikke må iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som for eksempel etablering av oppdrettsanlegg, skriver forbundet.

– Det står allerede dårlig til med det marine vernet i Norge. En dispensasjon vil være veldig dramatisk for statusen til marine verneområder, sier Magne Vågsland, leder i Naturvernforbundet i Trøndelag, til NT24.

Politikerne må prioritere

Dispensasjonssøknaden skal behandles kommunestyret i Leka kommune, sannsynligvis i løpet av neste måned. Etter dette sendes saken til Trøndelag fylkeskommune, som er tildelingsmyndighet for akvakultursaker.

– Leka kommune er på generelt grunnlag positiv til etablering av mer havbruk i den grad det finnes nye lokaliteter som kan tas i bruk. Samtidig som disse er forsvarlig av hensyn til naturmangfoldet på kort og lang sikt, vedtok formannskapet i kommunen da saken ble sendt på høring tidligere i vår.

Vågsland oppfordrer politikerne til å prioritere naturen når den endelige avgjørelsen skal tas.

– Jeg er kjempebekymra for at hensynet til sysselsetting og økonomisk verdiskaping skal trumfe hensynet til naturen, sier Vågsland.

– Hvordan vil Naturvernforbundet forholde seg hvis det blir gitt tillatelse til å drive oppdrett i området?

– Da kommer det en klage fra oss til departementet. Vi kommer til å mobilisere og protestere så langt det lar seg gjøre, sier Vågsland.

– Forfølger saken til topps om nødvendig

Også Norsk Ornitologisk Forening (NOF) er sterkt kritiske til planene.

– NOF reagerer meget sterkt på den planlagte plasseringen. Det er totalt uakseptabelt å legge nyetableringer til eller kloss inntil verneområder. I dette tilfellet er verneområdene av internasjonal betydning, og verneverdienebetydelige. Foruten arealbeslaget frykter vi økt båttrafikk, noe særlig storskarv og mytende (fjærfellende, journ. anm.) sjøfugl er sårbare for. Akvakulturanlegget vil kunne få konsekvenser som forringer områdets betydning for fugl, skriver organisasjonen i sitt høringssvar til Leka kommune.

NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken garanterer at organisasjonen vil ruste til kamp og om nødvendig løfte saken til politisk toppnivå.

– Ønsket om oppdrett ved Sklinna kan bare få et utfall, og det er at det ikke tillates lakseoppdrett her. Enten sier kommunen nei, eller så må staten gripe inn og si nei. NOF vil forfølge denne saken helt til topps om nødvendig, sier Solbakken.

Også Fylkesmannen i Trøndelag har fraråder en etablering av oppdrett ved Sklinna.

Oppdretterne: – Ingen konflikt

Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya AS skriver i sin dispensasjonssøknad at nærheten til det vernede området ikke vil ha negativ påvirkning, og at lokaliteten vil benytte løsninger som bidrar til god sameksistens mellom havbruk og det omkringliggende naturmiljøet. Havbruksselskapene viser blant annet til at batteridrift på flåte og hybrid-drevet lokalitetsbåt vil redusere støypåvirkningen fra virksomheten.

– Våre tidligere erfaringer på tilsvarende lokaliteter tilsier at fuglelivet blir lite forstyrret rundt anleggene, skriver selskapene i søknaden.