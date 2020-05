Korona kaster skygger over byggbransjen

Nyheter

Mesterhus Kjølen og Nydal Bygg AS, med hovedkontor i Skogn, har 23 ansatte, og ordreboka er ikke akkurat sprengfull. Daglig leder Magne Nydal er åpen på at han i dag ikke har kontrakter nok til å sysselsette alle sine ansatte kommende høst og vinter.

– Vi har for tiden permittert fire ansatte, dels på grunn av korona og dels fordi vi har mistet anbud, sier Magne Nydal til Trønder-Avisa.

– Bremser pengebruken

Mesterhus Kjølen og Nydal Bygg omsetter årlig for mellom 50 og 70 millioner kroner. I Nord-Trøndelag er det rundt 15 boligentreprenører av tilsvarende format, som omsetter for mellom 50 og 100 millioner kroner årlig. Nydal mener koronapandemien har gjort at folk bremser pengebruken, noe han ser som en naturlig reaksjon på frykt for å miste jobben.

– Vi har så langt klart oss med korte horisonter på private og offentlige prosjekter, samt en del egenrisikoprosjekt. Men vi merker nå at investeringslysten ikke er så stor i segmentet vi jobber i, eneboliger, boligblokker og barnehager. Det ble bråstopp da koronaepidemien slo inn, sier Nydal.

– Voldsomme utslag

Direktør Kristian Dahlberg Hauge ved trøndelagskontoret for Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), observerer at hans medlemmer nå tærer på ordrereserven. Nedbremsingen av aktivitet som skjer, og som kan bli forsterket utover året, kan gi massivt bortfall av jobber innen sommeren 2021, slår han fast.

– Vi jobber nå med tallfesting av beregninger som viser dette, men ser allerede på prognoser og teoretiske modellene at det kan komme et massivt bortfall av oppdrag kommende høst og vinter. Vi tror at av landets 250.000 sysselsatte i bygg og anlegg, vil bortfallet bli 20-25.000 nasjonalt, hvorav 4.-5.000 i Trøndelag. Vi må med andre ord vente oss voldsomme utslag, sier Hauge.

– Må øremerkes Distrikts-Norge

Hauge i EBA legger til at under finanskrisen i 2008-2009, kom det et bortfall av private prosjekter i bygg- og anleggsbransjen i Norge på 30-50 prosent. Det går igjen mot en lignende ned-skalering, og bransjen er nå avhengig av at regjeringen setter inn mottiltak og raskt får penger ut i konkrete byggeprosjekt ute i markedet, mener han.

– Regjeringen har varslet at det kommer en pakke til stat og kommune den 29. mai. Det haster med å få en pakke som treffer. Et av de viktigste momentene denne pakken må inneholde, er at deler av den øremerkes bygg- og anleggsprosjekter i Distrikts-Norge, sier Hauge.

Kommer flere konkurser

NHO har beregnet at Norge totalt vil miste åtte prosent av totalproduksjonen fra desember 2019 til desember 2020. Regiondirektør Tord Lien i Trøndelag sier i en kommentar at NHO forventer en knekk i byggenæringa til høsten. Han hevder det ikke er til å unngå at det vil komme langt flere konkurser det kommende året enn det som har vært vanlig de siste årene.

– Når vi i kommer ut av koronakrisen, kommer det til å være med et næringsliv som produserer mindre og der den samlede verdiskapningen vil være lavere enn før. Derfor er det nå viktig at alle er sitt ansvar bevisst og faktisk sørger for at de sunneste bedriftene i Trøndelag kommer seg gjennom dette, sier Lien, som legger til at han forventer at pakken fra regjeringen gjør stat og kommune i stand til å framskynde bygg- og anleggsprosjekt som kan gi sysselsetting raskt.

– Sjelden kort horisont

Magne Nydal har beregnet at han har ordrer til å holde det gående et halvår frem i tid, men at han foreløpig har lite i boka for høsten og vinteren.

– For å klare å ha full sysselsetting kommende vinter, må vi skaffe oss mange nye prosjekt. Vi har noe som er i kjømda, men det tar tid fra vi skriver kontrakter til vi setter i gang bygging.

– Er 2020 din bedrifts hittil vanskeligste år, Nydal?

– Vi har hatt det vanskelig før også, men det er sjelden vi har hatt så kort horisont som nå. Vanligvis har vi hatt noen storprosjekt som har bundet opp halve arbeidsstokken. Det har vi ikke i dag.

– Kan bli trasig høst og vinter

Daglig leder Pål Musum i Byggmester Bjartnes har samme utfordring som sin kollega i Kjølen og Nydal Bygg: Tom ordrebok fra høsten.

– Det meste av våre oppdrag er i privatmarkedet, og dreier seg om eneboliger, restaurering, tilbygg og etterisolering. Der er det en del spørsmål for tiden, men foreløpig vet vi ikke om forespørslene vil munne ut i oppdrag. Så det er usikkerhet om vi har aktivitet å sysselsette alle ansatte på utover høsten og vinteren også hos oss, sier Musum.

Musum legger til at det er en ekstra usikkerhet for byggmesterselskapet med 14 ansatte i at kjøpesenteret Magneten ligger ute for salg.

– Vi har hatt Berg Eiendom Levanger AS som kunde i flere år. Hvis Magneten blir solgt, er det usikkert at vi får oppdrag for den nye eieren. Det kan bli en trasig høst og vinter, sier Musum som har drevet med snekkerarbeid i 34 år, siden han var 18.

Sa opp to ansatte

Musum tok over selskapet Byggmester Bjartnes AS for 15-20 år siden. Så langt er det finanskrisa, i 2008, som er den eneste gangen det ble stans hos oss.

– Da ble det helt tomt for oppdrag, men så viste det seg relativt raskt at det ikke ble mye til krise i Trøndelag, og det meste kom raskt i gjenge igjen. Vi rakk å si opp to ansatte, men tok dem inn igjen ganske kort tid etterpå. Hvis det ikke kommer et lyspunkt nede på havna hos Kværner snart, vil det føre til at ikke folk i distriktet ikke tør å låne penger og ikke tør å pusse opp. Det kan gå mot den verste høsten og vinteren i selskapets historie, sier Musum.

– Fikk en bråstopp

Også Jan Arne Solvang, daglig leder i Trøndelag Entreprenør AS, fikk en bråstopp for sine seks ansatte da korona-restriksjonene gjorde at de ikke slipper inn hos folk.

– Vinterarbeidet er ikke i boks ennå. Før påske var det halvtravelt, så ble det bråstopp da hele landet ble steng ned, og vi fikk ikke komme inn til folk. Vi har noen jobber over sommeren og til høsten, men deretter vet vi ikke hva vi har av oppdrag, sier Solvang.

Frykter Kværner-stans

Solvang opplever at folk nå er forsiktige med pengene sine. Forklaringen mener han ligger i at de ikke vet hvordan det blir med økonomi og det hele den dagen korona-restriksjonene tas helt ned. Han frykter at det kan bli lite artig for en del når det ikke kommer flere krisepakker.

– Vi merker også usikkerheten rundt Kværners fremtid i Verdal. Det vil i verste fall gi store ringvirkninger, i hele distriktet, langt ut over Verdal. Derfor ser jeg meg litt om etter potensielle oppdrag i Trondheim, sier Solvang, som legger til at det er følelsesmessig vanskelig å kjenne på at en ikke vet om ansatte har arbeid til høsten.

Økning i konkursvarsler

Fra 1. januar 2020 til 19. mai 2020 har Brønnøysundregistrene varslet konkurs eller tvangsavvikling for 469 foretak i Trøndelag, mens det i samme periode i 2019 ble varslet tilsvarende for 404 foretak og i 2018 for 393.

Dette gir en økning i varslet konkurs eller tvangsavvikling på nærmere 14 prosent fra den aktuelle perioden i 2019 til mot samme periode i 2020, mens økningen fra perioden i 2018 til perioden i 2019 var på knappe 3 prosent.

Det vil si at hittil i 2020 har økningen i varslet konkurs eller tvangsavvikling i den samme perioden fra 2019 vært fire ganger større enn økningen i den aktuelle perioden i 2018 mot samme periode i 2019.

Konkursregisteret registrerer opplysninger om alle konkurser og tvangsavvikling i Norge. Registeret kunngjør beslutninger om åpning, innstilling, avslutning og fortsettelse av bobehandling.