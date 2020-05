Moveo skal levere dataløsninger til SinkabergHansens nye fabrikk

Nyheter

RØRVIK: Fra før støtter Rørvik-firmaet driftskritiske områder på sjøen og ute på lokaliteter i SinkabergHansen. Nå er det inngått avtale om dataservere, infrastruktur og AV-løsninger til Laksefabrikken, havbrukskonsernets gigantinvestering på Marøya. Avtalen inkluderer drift i to år. Datateknisk skal Moveo innpasse produkt fra ulike leverandører, slik at fabrikken blir klar for morgendagens IKT og Industri 4.0. Til avtalen hører aktiv bistand slik at drifta skal gli knirkefritt, og være i front tilknyttet det digitale skiftet, opplyser SinkabergHansen i en pressemelding

Stor avtale for Moveo

Daglig leder Terje Sæternes i Moveo sier selskapet både er stolte og ydmyke overfor avtalen.

– Omfanget, i både leveranse og drift, er betydelig – og blant de større som vi har hatt, sier Sæternes.

Selskapet med hovedkontor i Innovarena i Rørvik har 18 års erfaring med leveranse, drift og utvikling av sentrale løsninger for industri og næring. Moveo har over tid investert mye i både kompetanse og løsninger for å kunne serve næringslivet med det som forventes i den aktuelle, samt morgendagens, IT-verden.

– Vårt mål har vært at næringslivet ikke trengte hente denne typen kompetanse i mer sentrale strøk. Og i all beskjedenhet tar vi denne avtalen som anerkjennelse på flere rette valg, og at Moveo i dag framstår som en trygg og stabil leverandør, mener Terje Sæternes.

Fornøyd konsernsjef

For Laksefabrikken er dette en av mange viktige avtaler som legger grunnlaget for solid og forutsigbar drift fra sommeren 2021. Konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg er godt fornøyd med samarbeidet og det faglige innholdet for nyanlegget.

– Å få en høykompetent partner på IKT for Laksefabrikkener helt nødvendig. At Moveo i tillegg er lokalt forankret er et ekstra pluss i vår bevissthet, sier Svein-Gustav Sinkaberg. Foruten plan og innhold i den nye avtalen, vil SinkabergHansen videreføre det vel etablerte samarbeidet tilknyttet virksomhetens datatjenester og personell.