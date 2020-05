Fylkeskommunen gir 4,25 millioner kroner i krisehjelp til trøndersk reiseliv

Nyheter

Det er klart etter gårsdagens møte i fylkeskommunens hovedutvalg for næring.

Av totalsummen på 4,25 millioner kroner fordeles 500.000 kroner til hvert av de fem destinasjonsselskapene i Trøndelag. Pengene skal styrke Trøndelag som reisemål gjennom forsterket markedsføring av landsdelen og enkeltaktører, samt utvikling av reise- og opplevelsesprodukter som er skreddersydd for det norske markedet.

Videre mottar Trøndelag Reiseliv 1.130.000 kroner til ekstraordinær felles markedsføring av fylket. Samme selskap får 620.000 kroner til å dekke destinasjonsselskapenes egenandeler i fellesaktiviteter gjennom Trøndelag Reiseliv, som kampanjer, statistikk og visningsturer.

Bevilgningen dekkes over budsjett for regionale utviklingsmidler 2020.

Kritisk for bransjen

– Nå er det viktig at vi gjør det vi kan for å stimulere ei hardt pressa reiselivsnæring, sier utvalgets leder Terje Sørvik (Ap).

Han understreker at situasjonen er kritisk for mange av aktørene i bransjen.

– Det er snakk om sesongbedrifter som baserer hele årsinntekta på en relativt kort sommersesong. Enkelte av disse står i fare for å gå under om det ikke legges ned en stor felles innsats for å omstille og markedsføre næringa til et nasjonalt marked, sier Sørvik.

Sørvik viser til at mange reiselivsbedrifter står i fare for å miste store inntekter etter at utenlandske turister ble stengt ute av landet.

– Utgangspunktet for Trøndelag som destinasjon var veldig bra før koronaen kom. Trøndelags status som dem fremste matdestinasjonen i landet har fått internasjonal oppmerksomhet, og i kombinasjon med flott natur og en unik historie var både destinasjonsselskapene og enkeltbedriftene klare for en veldig god sommersesong. Nå handler alt om å gjøre reise- og opplevelsesnæringa i Trøndelag i stand til å gjøre seg attraktiv i det nasjonale markedet, i skarp konkurranse med andre norske destinasjoner, sier Sørvik.

Ser mulighetene i helnorsk marked

Sørvik berømmer samtidig reiselivsnæringa for rask omstilling til et annerledes marked. For mens utlendingene uteblir, er mange nordmenn på jakt etter destinasjoner og opplevelser i eget hjemland.

– Situasjonen er alvorlig, men samtidig bruker mange reiselivsbedrifter denne perioden til å bygge kompetanse og utvikle et tilbud som er basert på de mulighetene som faktisk finnes.