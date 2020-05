Namdal Tak AS melder oppbud

Nyheter

NAMSOS: Det kommer fram i en kunngjøring hos Brønnøysundregistrene fredag 29. mai.

Namdal tak ble etablert i 2010 for å levere taktekking, takfornyelse og andre takarbeider til kunder i Namdalen og på Helgeland. Selskapet hadde fem ansatte da styret i selskapet meldte oppbud.

Siste tilgjengelige årsregnskap viser at selskapet i 2018 hadde inntekter på kr. 4.584.000. Dette ga et negativt driftsresultat på kr. -288.000 og et negativt resultat før skatt på kr. -328.000. Året før, i 2017, viser regnskapet at tilsvarende tall var kr. 5.044.000 i omsetning, et driftsresultat på kr. 356.000 og et resultat før skatt på kr. 319.000.

Skiftesamling blir holdt i Namdal Tingrett 9. juli.

Regnskap



2018 2017 2016 2015 2014 2013 Driftsinntekt 4.584.000 5.044.000 5.125.000 5.087.000 6.206.000 5.229.000 Driftsres. -288.000 356.000 291.000 -415.000 143.000 -259.000 Res. før skatt -328.000 319.000 240.000 -485.000 72.000 -334.000

Kilde: 1881.no. Alle tall i hele kroner.

Artikkelen er skrevet av NT24s automatiske konkurs-robot. Konkurs-informasjonen er hentet fra Brønnøysundregistrene, firmainformasjonen er hentet fra 1881.no.