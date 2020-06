Grong Sparebank kjøper seg kraftig opp i Eika-Gruppen

Nyheter

GRONG: Grong Sparebank meldte om storhandelen av en halv million aksjer i Eika-Gruppen til en kurs på 145 kroner like før pinse. Fra tidligere eier Grong Sparebank 112.980 aksjer, tilsvarende 0,47 prosent av aksjene, i finanskonsernet. Etter transaksjonen vokser bankens eierandel til om lag 2,5 prosent.

Bakgrunnen for handelen er at Grong Sparebank har vokst raskere enn snittet av Eika-bankene, og at dem historiske eierandelen etter hvert har blitt svært lav sammenlignet med bankens størrelse og verdiskaping i Eika-konsernet. Banken ba derfor tidligere i år om at det ble foretatt en rettet emisjon mot Grong Sparebank for å hente inn etterslepet.

– Vi er svært fornøyd med at generalforsamlingen i Eika-Gruppen vedtok emisjonen, da vi var den banken i konsernet med størst forskjell mellom eierskap, størrelse og salg av produkter. Grong Sparebank går nå fra å være en av bankene med lavest eierandel til å bli blant de ti-tolv største eierne i Eika-Gruppen. Dette har betydning for inntjeningen i banken og fordelingen av de verdiene som er bygd i Eika-Gruppen, sier administrerende banksjef Jon Håvard Solum til NT24.

Leverer tidenes beste resultat: Historisk toppnotering for Grong Sparebank, men utlånstap trekker ned Med et resultat før skatt på 71,1 millioner kroner i 2019 kan den namdalske sparebanken nok en gang notere seg for det beste årsresultatet i bankens historie.

De kjøpte aksjene gir rett til utbytte, som for 2019 er satt til 20 kroner per aksje.

Emisjonen er svært viktig for banken, som ønsker å spille en sentral rolle i Eika-Gruppen framover, sier Solum.

– Eika-Gruppen er en del av Eika-Alliansen, som består av 69 selvstendige lokalbanker. Foruten Grong Sparebank er Bjugn Sparebank, Ørland Sparebank, Hemne Sparebank, Nidaros Sparebank, Rindal Sparebank, Statsbygd Sparebank, Selbu Sparebank, Rørosbanken, Melhus Sparebank og Orkla Sparebank trønderske innslag i bankalliansen.