Koronakrisa førte til full stopp i fisketurismen. Da fikk Birgit en lys idé

Nyheter

HASVÅG: Hver sommer reiser fiskeentusiaster til Hasvåg i Flatanger for å oppleve skjærgårdsidyll og storhav på Namdalskysten. Årets sommer blir annerledes.

– Gjestene våre kommer fra Tyskland og Tsjekkia, så det er full stopp, sier daglig leder Birgit Fossli i Hasvåg Fritid AS.

De utenlandske fiskeentusiastene som hvert år oppsøker Namdalskysten er imidlertid av det lojale slaget. En stor andel av de faste gjestene har ifølge Fossli allerede booket om oppholdet sitt til neste sommer.

I påvente av korona-lettelser i reiselivet har Fossli etablert Hasvåg Sjøcamping. Målet er å tiltekke seg nye kundegrupper i det nasjonale markedet. Det nyetablerte campingtilbudet inkluderer vei, vann, strøm og oppstillingsplasser for bobiler og campingvogner helt nede ved strandkanten i Hasvåg. Gjestene kan også benytte eksisterende sanitæranlegg, kaianlegg og båter. Den raske omstillingen skal veie opp for tapet når fisketuristene fra utlandet uteblir.

– Motgang kan være tøft, men det kan også føre til at man tenker nytt, mener Fossli.

Massiv og kortreist respons

Nytenkingen i Havåg har allerede hatt effekt. Nå jakter nordmenn på destinasjoner og opplevelser i eget land, og noen av disse har allerede funnet veien til sjøcampingen i Hasvåg. I løpet av åpningshelga for to uker siden ble den nye campingen fylt opp av campere på jakt etter kortreist kystidyll.

Og etter ei pinsehelg hvor trønderværet har vist seg fra sin absolutt mest gavmilde side, kan Fossli konkludere:

– Kjemperespons, rett og slett. Det er helt fantastisk å se at omstilling på rekordtid kan fungere, sier Fosslil.

– Hvor kommer gjestene fra?

– Så langt er det trønderne som står for overnattingene. Gjestene kommer blant annet fra Trondheim, Steinkjer og Namsos. Stemninga har vært kjempebra, forteller Fossli.

Den positive responsen gjør at hun nå ser lyst på sommersesongen i Hasvåg.

– Ja, nå gjør jeg det. Jeg gleder meg voldsomt til å ta imot gjester. Dette er jo en ny måte å drive på for meg, så jeg kommer til å ta til meg all respons og lære for å gjøre tilpasninger i tilbudet underveis, sier Fossli.

Hun roser samtidig Flatanger kommune for at det i det hele tatt var mulig å få til et alternativt reiselivstilbud i Hasvåg.

– Kommunen var veldig raske med å innvilge dispensasjon for å bruke arealet til camping, sier Fossli.

– Hvor viktig er strandcampingen for drifta?

– Helt avgjørende. Vi trenger flere bein å stå på. I det lange løp vil satsingen gjøre virksomheten mer allsidig, sier Fossli.

Jakter opplevelser i Norge

Tall fra Visit Namdalen underbygger at mange nordmenn nå søker etter kortreiste ferieopplevelser. I april og mai har trafikken på destinasjonsselskapets nettportal økt med mer enn 80 prosent.

– Det søkes etter fjellturer, overnatting i alle varianter, muligheter for kajakkpadling, fiske og sykkelopplevelser. Namdalen er som kjent ikke en stor destinasjon i antall besøkende, men variasjonen av det vi har å tilby er unik. Jeg har fått troen på at Namdalen vil få godt besøk av både familier og eventyrlystne reisende i sommer. Vi vet at mange av reiselivsbedriftene i regionen går en usikker sesong i møte, men nå hører vi at det begynner å ta seg opp for enkelte med bookinger fra Norge, forteller reiselivsdirektør Bente Snilldal.

Hun roser reiselivsaktører som Hasvåg Fritid for rask omstilling til et nytt marked.

– Det varierer litt hvordan bedriftene møter situasjonen, men vi ser at mange bruker tida vi er inne i til å utvikle eksisterende produkter og utvide tilbudet for å gjøre seg mer aktuelle for et annet marked. Birgit er et veldig godt eksempel på både nødvendigheten og verdien av å omstille seg raskt for å lage et tilbud som er salgbart i et nasjonalt marked, sier Snilldal.

Fortsatt krise

Gjennom hele koronakrisen har Visit Namdalen vært tett på medlemsbedriftene.

– Vi bruker mye tid på digitale møter med informasjonsutveksling og rådgiving. Jeg opplever at mange reiselivsaktører er veldig på hugget, forteller Snilldal.

Samtidig understreker reiselivsdirektøren alvoret som næringa er inne i.

– Jeg føler veldig med bedriftene. Det er mange dyktige folk som har det tøft nå, avslutter Snilldal.