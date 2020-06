Oi! Silje Kolaas i ny jobb

Nyheter

STEINKJER/ TRONDHEIM:– Jeg synes Oi! er en veldig spennende organisasjon, og det har jeg syntes helt siden de startet opp. Bare navnet er jo gøy; Oi!

Silje Kolaas nærmest smiler gjennom telefonrøret der hun snakker om gleden over alle de spennende matprodusentene og arbeidsoppgavene hun nå akkurat har tatt fatt på.

Fra kultur til mat

Den 14. mai var hun på plass i ny jobb, etter å ha jobbet tre år for Turnéteateret i Trøndelag både som kommunikasjonsrådgiver, kommunikasjonsleder og markedsleder. Tidligere har hun vært mangeårig journalist i blant annet NRK.

– Det er artig å få lov til å jobbe med lokalmat, det er noe alle kan forenes om og som det er stor interesse rundt både blant det offentlige og de private. Det er et stort engasjement rundt lokalmatopplevelsen og det er det vi skal jobbe med, sier Kolaas.

Kolaas forteller at hun er veldig takknemlig for de årene hun fikk på Turnéteateret.

– På en måte kan man si at jeg går fra ett kulturområdet til et annet der opplevelse er et fellestrekk, men at det er to ulike bransjer.

Internasjonale vibber

Hun forteller at mange er nok kjent med Trøndersk Matfestival og Bryggerifestilen som arrangeres hvert år i Trondheim.

– Mat- og bryggerifestivalen har blitt stor i europeisk format, men vi har så mye annet vi holder på med også. Ung matglede som handler om økt rekruttering inn til matfagene på videregående skoler. Det er kjempeviktig arbeid det også, samt grønn forskning som handler om å fange problemer som gårdbrukerne står i - på forskernes bord. Her jobbes det mot å få et klimanøytralt jordbruk og matproduksjon. Her kommer bonden mer i posisjon for å bestille forskning, sier Kolaas.

Hun nærmest spratt inn i rollen for fjorten dager siden, og melder om voldsomt til tempo. Hun har arbeidssted Trondheim og pendler med tog og har delvis hjemmekontor i Steinkjer.

– Jeg liker tempo og er del av et kjempebra team føler jeg. Vi jobber prosjektbasert i Oi! og det største prosjektet er å løfte frem Trøndelag som matregion. Her går Inderøy foran som kommune når det gjelder å løfte sammen. Min jobb blir å synliggjøre dette ennå mer for å koble de gode kreftene så vi blir en internasjonal ledende matregion der verdiskapning og bærekraft står i sentrum, sier Kolaas.

Matglad

Hun er veldig matglad selv, og ser frem til å spise seg gjennom Trøndelags matfat.

– Mat sammenfaller litt med mine egne interesser. Jeg er opptatt av hva jeg putter inn i munnen. Jeg har lovet meg selv at jeg skal spise mindre kjøtt, og når jeg først gjør det skal det være rent og kortreist. Det er viktig å lære ungene mine også.

Brenner for kommunikasjon

Kolaas studerer digital transformasjon ved Nord Universitet og tenker å ta med seg denne kunnskapen inn i jobben.

– Det er kjempeviktig med digital strategi og ta ombord teknologien og bruke den riktig til det man skal jobbe med.

I tillegg brenner hun for kommunikasjon. Hun er styremedlem i Kommunikasjonsforeningen i Trøndelag.

– Hvordan ser din sommerferie ut?

– Jeg skal se meg litt rundt lokalt, besøke gårdsutsalg og dra på telttur med hengekøye. Jeg gleder meg til å smake meg gjennom de gode råvarene som produseres rundt omkring og snakke med folk.