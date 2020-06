Guttorm (34) skal sørge for at teknologi og biologi spiller på lag i SinkabergHansen

Nyheter

MARØYA: Johansen tiltrådte stillingen 2. juni.

– Havbruk blir mer og mer teknologibasert, og det vil kreve en annen type kompetanse enn det vi tradisjonelt forbinder med næringa. Vi skal fortsatt bruke innleid kompetanse, men konsernet har et ønske om å få på plass kompetent nøkkelpersonell innenfor IT- og teknologifaget i eget hus. Derfor har SinkabergHansen opprettet denne stillinga, og jeg er svært tilfreds med at Guttorm har takket ja til å lede arbeidet innenfor et svært spennende satsingsområde, sier personalsjef Frode Lauritzen til NT24.

«Grønn» laksefabrikk skal gjenvinne kraft i stor skala Laksefabrikken på Marøya vil kreve mye energi. Med ny teknologi skal gigantprosjektet gjenvinne nær tre millioner kilowattimer per år.

SinkabergHansen og NTE samarbeider for et mer energieffektivt havbruk To av de største selskapene i gamle Nord-Trøndelag forener krefter for å kutte energibruken i havbruksnæringa.

Relevant erfaring

Johansen er på ingen måte ukjent med utfordringene og mulighetene som teknologien byr på i havbruksnæringa. Fram til tiltrededelsen har han jobbet i Rørvik-baserte Moveo, et selskap som har spesialisert seg på teknologi-leveranser til store deler av trøndersk havbruksnæring.

I mai ble det kjent at selskapet skal levere dataløsninger til SinkabergHansens nye laksefabrikk på Marøya.

Blant de største avtalene i selskapets historie: Moveo skal levere dataløsninger til SinkabergHansens nye fabrikk Effektive og trygge dataløsninger for framtida. Det betyr avtalen mellom SinkabergHansen og lokale Moveo for nye Laksefabrikken som vil være i drift fra neste sommer.

– Jeg har lenge både sett og erfart den positive effekten som oppdrettsnæringen har for regionen vår, og er veldig klar for å benytte min kompetanse for å styrke denne effekten ytterligere, sier Johansen.

– Uante muligheter

Som leder av IT-feltet i konsernet får han blant annet ansvaret for å sørge for sømløse systemer i det som er konsernets største enkeltinvesteringer noensinne: Laksefabrikken på Marøya og Svaberget Smolt har en samlet prislapp på om lag 1,4 milliarder kroner.

– Det er uante muligheter innen mitt fagfelt, både for å effektivisere driften, men også for å bedre imøtekomme dagens krav til miljø og fiskehelse. Jeg har i flere år jobbet tett på oppdrettsnæringen, og ser virkelige frem til å bli en del av SinkabergHansen, avslutter Johansen.