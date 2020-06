Jens Martin Olsen (29) bytter ut fisk med fugl og overtar som daglig leder i Norway Nature

Nyheter

FLATANGER: – Jeg begynner å bli en gammel mann, vet du. Da er det godt å overlate styringa til noen som kan ta virksomheten noen steg videre.

Slik forklarer Ole Martin Dahle, bedre kjent som «Ørnemannen», den frivillige degraderingen av egen person fra daglig leder til guide i Norway Nature. Selskapet han grunnla i 2004 har i årenes løp utviklet seg til å bli en ettertraktet tilrettelegger for noen av verdens mest anerkjente og entusiastiske naturfotografer – og alle andre over med fotointeresse over gjennomsnittet. Skreddersydde natur- og fotoopplevelser fra Dahle er en gjenganger i nasjonale og internasjonale medier, med omtale i NRK og The New York Times blant de foreløpige høydepunktene på mediafronten.

Nå overlater reiselivsgründeren ansvaret for den daglige drifta til Jens Martin Olsen. Samtidig dobler virksomheten antallet ansatte – midt i en koronakrise som setter store deler av reiselivsnæringa under alvorlig press.

«Ørnemannen» har tapt 150.000 på grunn av korona-avbestillinger På få dager har korona-krisen ført til et skred av avbestillinger og tapte inntekter for selskapet til Ole Martin Dahle, bedre kjent som «Ørnemannen».

Fisketurismen på Trøndelagskysten rammes knallhardt av koronakrisen: I februar overtok venneparet en reiselivsbedrift med fullt belegg. Nå er alle gjestene borte Over natta forsvant 95 prosent av fisketuristene fra bookinglistene ved Løvøen Gård. Nå jobber de ferske driverne iherdig med å omstille seg til et kortreist marked.

Fylkeskommunen gir 4,25 millioner kroner i krisehjelp til trøndersk reiseliv Trøndelag fylkeskommune bevilger 4,25 millioner kroner til destinasjonsselskapene i Trøndelag for å styrke markedsføringen mot nordmenn i feriemodus.

– 90 prosent av gjestene våre er utlendinger. Så langt ligger vi rundt en million bak skjema, forteller Dahle.

Fugl og fisk

Jens Martin Olsen forlater stillingen som visningsansvarlig i Bjørøya Fiskeoppdrett for å jobbe som daglig leder i Norway Nature. Det Flatanger-baserte havbruksselskapet kjøpte i 2018 halvparten av aksjene i Norway Nature, og det er nettopp det tette samarbeidet mellom selskapene som er den utløsende årsaken til at Olsen bytter ut fisk med fugl.

– Sammen har vi en ambisjon om å utvikle reiselivet i Flatanger. Norway Nature utfører tjenester knyttet til visningsopplegget i Bjørøya, og en del av jobben blir å sørge for oppfølging og videreutvikling av konseptet, sier Olsen.

– For meg handler ansettelsen om å få på plass kompetanse som er helt nødvendig for å videreutvikle selskapet. Man må finne seg i å be om hjelp til ting man ikke behersker så godt selv, og med Jens Martin på laget får vi på plass en person som kan bringe nye tanker inn i arbeidet med markedsføring og produktutvikling, sier Dahle.

Og nye tanker kan saktens være velkomne i en bransje som må omstille seg raskt for å takle påkjenningene fra koronapandemien.

– Selv om 2020 vil handle om å holde hodet over vannet, velger vi å være offensive og bygge kapasitet for framtida. Vi velger å bruke tida vi er inne i til å se på nye pakkeløsninger som er mer retta mot familier og helgeturister fra Norge. Samtidig oppgraderer vi en del av fasilitetene som er spesielt mynta på internasjonale fototurister, forteller styreleder Marit Hatland.

Inviterer til strandcamping i Hasvåg: Koronakrisa førte til full stopp i fisketurismen. Da fikk Birgit en lys idé De utenlandske fisketuristene forsvant med koronapandemien. Nå har Hasvåg Fritid omstilt seg til det norske markedet – i rekordfart.

Rock 'n Rib

Styrelederen tror at en forsterket satsing i både eksisterende og nye markeder vil gjøre selskapet mer allsidig og robust.

– Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Resultatet blir at vi får to bein å stå på. Jens Martin vil bidra til å rigge oss for denne utviklinga, sier Hatland.

– Dessuten er det jo to rockestjerner som skal kjøre showet, fortsetter hun – med henvisning til Olsens status som vokalist og frontfigur i det hardtsatsende bandet Stiv Kuling, og Ørnemannens meritter som rockelegende av noe mer lokalt format.

– Ja, kanskje vi skal legge opp til noe musikalsk på turene? spøker Dahle.