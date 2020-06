May Linn er langt fra alene om å hamstre friluftsutstyr til norgesferien

Nyheter

RØRVIK: – I høst snakket vi om å ta en tur til utlandet på sommerferie, men nå blir det jo ikke noe av det. Det gjør oss ingen ting, for det er så mye å se og oppleve i eget nærområde. Med båt og nyinnkjøpt lavvo er vi klare for å utforske kysten i nærområdet. Det blir fint, tror jeg.

Det forteller May Linn Lilleby, og setter dermed ord på hvordan ferieplanene har endret seg i mange norske familier etter at koronapandemien satte en stopper for palmesus og andre grenseoverskridende ferieopplevelser.

Onsdag var hun innom Sport1-butikken på Amfi-senteret i Rørvik for å kjøpe de siste forsyningene før turen går ut i den namdalske naturen. På handlelista: Et par solide tursko som takler påkjenningene fra trønderske svaberg, skog og fjell.

– Jeg fant ut at det måtte litt fornyelse til, forteller Lilleby.

Tredoblet omsetningen

Hun er langt fra alene om å sko seg før en kortreist ferie. Butikkinnehaver Håkon Holand rekker knapt å få varene i hyllene før de rives vekk av kjøpelystne kunder.

– Tall fra Sport1-systemet viser nærmere en tredobling av varekategoriene som omfatter turutstyr og -bekledning, sammenlignet med samme periode i fjor. Jeg kan i høyeste grad bekrefte at tendensen også gjør seg gjeldende hos oss, sier Holand.

– Hvilke varer selger dere mest av?

– Hengekøyer har tatt helt av, for mange har oppdaget at det er en fin måte å overnatte i naturen på. Salget av telt, soveposer og liggeunderlag er på en helt annen skala enn tidligere. Turmat og stormkjøkken er også i vinden som aldri før. Akkurat nå er det faktisk vanskelig å få fatt i stormkjøkken i Norge, opplyser Holand.

Holder formen og omsetningen oppe

Sportsbutikken i Rørvik merker også effekten av at landets treningssentre holder stengt.

– Folk vil jo holde seg i form, og vi har hatt en markant økning i salget av løpesko og utstyr til egentrening, forteller Holand.

Butikkeieren har så langt ikke merket stort til at storinnrykket av utenlandske fisketurister uteblir i år.

– De har jo som regel utstyret i orden når de kommer, så omsetningssvikten for vår del er til å leve med. Mye tyder dessuten på at lokale kunder veier opp for en god del av bortfallet fra utenlandske fisketurister. Det er nok adskillig verre for reiselivsaktørene som er vertskap for utlendingen, sier Holand.

Spår salgsboom i sommer

Akkurat denne dagen er Bjørn Inge Dahlø innom Sport1-butikken på kundebesøk. Distriktssjefen i distributør-selskapet Pure Fishing leverer fiskeutstyr til et stort antall sportsbutikker nord for Dovre. Ifølge Dahlø har omsetningen av fiskestenger, sluker og annet utstyr økt – på tross av at utenlandske fisketurister må holde seg hjemme i sommer.

– Etterspørselen tok av etter påske. Resten av Europa er jo mer eller mindre stengt, så vi har fortsatt god tilgang på lagervarer fra Tyskland og Polen, sier Dahlø.

– Hva er årsaken til veksten?

– Ola Nordmann må jo ha noe å holde på med i sommer, og mange har oppdaget at fritidsfiske er en fin aktivitet for hele familien, mener Dahlø.

Han tror at bransjen bare har sett begynnelsen på det som kan bli en salgsboom utover sommeren.

– Det vil få utslag for hele fritidssegmentet, tror jeg. Mange har jo sittet på gjerdet og ventet på reiserådene fra myndighetene. Selv om det er en liten åpning for Danmark, er fasiten at det blir ferie i Norge for svært mange av oss. Det vil prege forbruk og handelsvaner i ukene som kommer, sier Dahlø.

Tilbake i skoavdelingen sørger Kristin Sæternes for å finne skotøy med riktig passform og størrelse til May Linn Lilleby. Kort tid etterpå er en ny transaksjon mellom lokal selger og kortreist kunde et faktum.

– Nå er alt i boks?

– Ja, nå kan sommeren komme, avslutter Lilleby.