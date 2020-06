Norges minste lakseeksportør er godt fornøyd etter første hele driftsår

Nyheter

RØRVIK: Havørn Sjømat ble etablert av Magnus Kjøraas høsten 2018. Det ferske resultatregnskapet for 2019 viser at eksportselskapet omsatte laks for 54,8 millioner kroner i løpet av 2019. Driftsresultatet endte på 982.000 kroner.

– Jeg må si meg brukbart fornøyd med første hele driftsår. Et ok resultat ut fra forutsetningene, og jeg er noen erfaringer rikere, sier Kjøraas til NT24.

Liten og omstillingsdyktig

Helt ukjent med det globale markedet for norsk sjømat var han riktignok ikke da han startet eksportvirksomheten. Kjøraas jobbet tidligere som selger i Nils Williksen AS. Selskapet har i ettertid avviklet eksportvirksomheten, og er i dag kjent som Salmosea.

– Hardt arbeid er det som skal til. I denne bransjen må du jobbe mye og til forskjellige tider, forteller Kjøraas.

– Hvem er det som kjøper laksen du eksporterer?

– I all hovedsak er det snakk om kunder i Europa, sier Kjøraas.

– Hvordan har koronapandemien påvirket salget?

– Horeca-markedet (hotell, restaurant og catering, journ. anm.) sluttet helt å kjøpe. Alt var jo stengt. Da var det om å gjøre å finne nye markeder som fortsatt var villige til å kjøpe norsk sjømat. Havørn er sannsynligvis Norges minste lakseeksportør, og i dette tilfellet har det vært en fordel. Det er lettere å snu seg rundt når man er liten, forklarer Kjøraas.

Vokser i usikre tider

Lakseeksportøren i Rørvik mener at det er vanskelig å spå hvilken retning det globale markedet for norsk sjømat tar framover.

– Det meste er usikkert. Ingen vet om det kommer nye nedstenginger, og nå er det dessuten store volumer med norsk oppdrettslaks på vei ut i markedet, sier Kjøraas.

Han er likevel villig til å satse på en forsiktig oppskalering.

– Jeg har ansatt en person i en liten stilling. Ambisjonen er å øke denne etter hvert, slik at bedriften på sikt vil sysselsette to personer, avslører Kjøraas.