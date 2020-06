På få dager landet Overhalla Betongbygg kontrakter verdt 64 millioner kroner

Nyheter

SKOGMO: Industribedriften med 150 ansatte leverer skreddersydde betongelementer til fabrikker, kjøpesentre, landbruksbygninger, skoler, helsebygg og idrettshaller over store deler av landet.

– I dagens marked er vi selvsagt ekstra fornøyde med alle nye kontrakter som inngås, sier administrerende direktør Arnt Ove Amdal etter at Overhalla Betongbygg i løpet av få dager har landet nye verdifulle kontrakter.

Tre storkontrakter

For Lerøy Belsvik skal Overhalla Betongbygg produsere, levere og montere søyler, bjelker, dekker og vegger når havbrukskonsernet utvider produksjonskapasiteten ved smoltanlegget i Heim kommune. Kontrakten har en verdi på om lag 20 millioner kroner.

I Rørvik skal selskapet stå for elementproduksjon og montering når Nærøysund kommune bygger Rørvik Spektrum. Kommunens nye storstue får et bruttoareal på i overkant av 7.000 kvadratmeter når den åpner for aktivitet neste år. Kontraktsverdi: 24 millioner kroner.

I Namsos står Overhalla Betongbygg for betongelementene når Biltema bygger nytt varehus i byen. Kontrakten er verdt tett oppunder 20 millioner kroner. Overhalla Betongbygg har tidligere gjennomført tilsvarende leveranser ved Biltema-etableringene i Steinkjer og på Oppdal.

Full trøkk, tregt marked

Med de ferske kontraktene nærmer ordrereserven i selskapet seg 200 millioner kroner, noe som ifølge Amdal sikrer full sysselsetting ut september måned.

Samtidig preges framtidsutsiktene av koronakrisen. Ifølge industri-gründeren er bygg- og anleggsbransjen preget av en viss stillstand som følge av krisen, uten at det per i dag preger aktiviteten på fabrikkgulvet.

– Hos oss er det full trøkk på fabrikkgulvet, vi har faktisk aldri produsert så mye som vi gjør akkurat nå. Det skyldes i all hovedsak en god ordresituasjon før krisen, og at vi har lyktes med å lande en del viktige kontrakter i løpet av tida etter krisen. Samtidig merker vi at mange aktører sitter litt på gjerdet med tanke på å investere i ny eiendom. Det er en del frykt i markedet om dagen, sier Amdal.

Industrigründeren trekker paralleller til finanskrisen for drøyt ti år siden.

– Også den gangen merket vi at investeringsbeslutningene satt lenger inne, forteller Amdal.

– Frykter du at nedgangen i bygg- og anleggssektoren blir langvarig?

– Den kan selvsagt bli det, men jeg håper og tror at vi kan begynne å nærme oss normalen innen relativt kort tid. Det ser fortsatt ut til at vi får et brukbart år, sier Amdal.

Nedstengingen av samfunnet førte tidligere i vår til store kapasitetsutfordringer for industribedriften i Overhalla. På grunn av smitteverntiltak, ansatte i karantene og leveringsproblemer sank produksjonen med 20 prosent. Den gangen allierte Amdal seg med tidligere ansatte, studenter og annen ledig arbeidskraft for å holde hjulene i gang.