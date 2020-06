Fyller verktøykassen med teknologi som snakker sammen

Nyheter

KOLVEREID: De samarbeidende bedriftene skal utvikle et digitalt system som omfatter alle ledd i skipsproduksjonen; fra planlegging til den ferdige farkosten går av stabelen. Samarbeidet er en direkte konsekvens av koronakrisen.

– Jo da, vi så muligheten for å kunne benytte denne perioden til prosjektet når Trøndelag fylkeskommune åpnet for å søke midler til bedrifter som ble rammet. Vi har i mange år hatt samarbeid med Symetri, og kompetansen bedriftene sitter på hver for seg gir oss muligheten til å lykkes, sier Ole Andreas Holm, daglig leder i Marin Design på Kolvereid, i en pressemelding.

Bedriften tilbyr maritime kunder et komplett spekter av tjenester, fra med grunnleggende design og detaljprosjektering til leveringsdokumentasjon på oppdrettsbåter, slepebåter og større fiske- og fraktefartøyer.

Symetri AS er et nordisk-britisk selskap, som tilbyr skreddersydde CAD-løsninger (computer aided design/dataassistert konstruksjon, journ. anm) for flere bransjer.

Det beste fra flere

Marin Design og verftsindustrien har for lengst tatt i bruk 3D-løsninger i sitt arbeid. Det som har manglet er løsninger for alle funksjoner, fra presentasjon, utvikling av skrog, rørsystemer og til dokumentasjons- kontraktsdokumenter. Alle verktøyene finnes altså allerede, men pilotprosjektet skal få dem til å «snakke sammen». Marin Design har dessuten alle programvarer og lisenser som er nødvendig fra før. Metodikken er tatt i bruk av blant annet arkitekt- og byggebransjen. Nå skal den tilpasses verftsbransjen.

– Når vi har det på plass, vil det bety både en effektivisering og en kvalitetsheving. Flere av skipsbedriftene vi har som kunder vil nok komme etter, tror Ivar Rostad i Symetri. Han har ansvar for salg og rådgiving i maritim sektor for selskapet.

Klart allerede til høsten

Rostad sier han har «kongetro» på pilotprosjektet, og han rapporterer om stor interesse i maritim næring både nasjonalt og internasjonalt for det som nå skjer med bruk av CAD verktøyet. Samarbeidet mellom Marin Design og Symetri var i gang allerede i mai, og de første fem ansatte i Kolvereid-bedriften gjennomførte workshop med to fra Symetri sist uke.

Senere vil de andre ansatte på Kolvereid også gå gjennom det samme inntil det ferdige resultatet etter planen foreligger tidlig i høst.

– Jeg er glad for at vi kan benytte kompetansen som ligger lokalt her. Nå har vi muligheten til å prøve og feile, og partene kan plukke ut det beste fra hverandre. En vinn-vinn-situasjon, mener Rostad.

Ole Andreas Holm har også stor tro på effektiviseringsgevinst fra prosjektet, og han mener løsningen skal være oppe å gå så fort som mulig.

– På den første båten vi skal tegne vil vi måtte lære, effektiviseringsgevinsten vil komme fra båt nummer to, sier daglig leder i Marin Design. Holm er glad for midlene fra fylkeskommunen, som har gjort dette spennende prosjektet mulig. Fylkeskommunen har gitt tilskudd til pilotprosjektet, mens de to samarbeidsbedriftene bidrar med sin kompetanse og arbeidskraft.