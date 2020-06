Brennhett marked for kortreiste hyttedrømmer

Nyheter

– Det er merkbart trykk på hyttemarkedet nå ja, sier Per Annar Schiefloe som er avdelingsleder ved Eiendomsmegler 1 i Steinkjer.

Rekker ikke annonsering

Han forteller at han for noen uker siden la ut ei hytte ved Borgenfjorden på Sparbu på nett torsdag kveld og at det fredag morgen allerede hadde kommet inn bud over prisantydning.

– Planen var å ha skikkelig salgsstart på den med annonsering, men i flere tilfeller rekker vi ikke det før hytta er solgt. En kollega av meg merket det samme i Flatanger. Der var det veldig mye folk på visning, sier Schiefloe.

Koronaen løfter etterspørselen

Han mener det er samme tendensen i hele området. Om det skyldes koronaen er han mer usikker på, men han tror den kan ha medvirkende årsak. Han melder at de har en fin blanding av interessenter lokalt og fra Trondheimsområdet.

– Jeg tror folk er mer åpne for å se på hytter i nærområdet. Jeg tror kanskje det kan ha flere sammenhenger, blant annet at flere ser viktigheten av å ha ting nært seg nå enn tidligere. Samtidig er det usikre økonomiske tider. Har man sparepenger får man ikke noe rente for dem og aksjemarkedet oppleves som ustabilt. Da kan det å investere i eiendom fremstå som et godt alternativ.

Stort trykk

Også hos Boli er det mer pågang.

– Vi opplever bra trykk, og høyere fart i år enn i fjor i etterspørselen etter fritidseiendommer. Det være seg til fjells eller til vanns. Koronapandemien «hjelper» selvsagt på etterspørselen i og med de strenge restriksjonene som gjelder for utenlandsreiser og sydenopphold, sier daglig leder i Boli Eiendomsmegling, Øyvind Krogstad.

Han forteller at hytter som har ligger ute i markedet i lengre tid har fått en ny oppsving i etterspørselen.

– Det har blitt solgt cirka 15 fritidseiendommer siden utbruddet av pandemien. Det er flere budrunder, noe som øker prisen på eiendommene, sier Krogstad.

Renessanse for sommerhytta

Han forteller om et mangfoldig hyttemarked i Trøndelag, med hytter i enhver krik og krok til enhver lommebok.

– Det selges alt fra små koier uten vei, vann og strøm, til store hytter med svært god standard og med ladeboks til Tesla’n. Man søker trygghet i «nære» omgivelser og vil heller bruke pengene på noe som er kjent. Egentlig har vi flere ulike hyttemarkeder som utvikler seg veldig ulikt; alt etter beliggenhet, størrelse, standard, behov og interesser.

I Namdalen selges det også mange hytter om dagen, skal vi tro Hans Kjetil Andreassen ved Eiendomsmegler1-avdelingen i Namsos.

– Vi kan trygt fastslå at sommerhytta har fått en renessanse, sier Andreassen.

Innenfor grensene til den nye storkommunen peker Otterøya og traktene rundt Vemundvik seg ut som attraktive områder for hyttekjøpere.

– Også har vi selvsagt Statland, en evig aktuell perle, sier Andreassen.