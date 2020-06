Hurtigrute-stopp gir massiv inntektssvikt for havna – men Kråkøya er et lyspunkt

Nyheter

RØRVIK: – Det er ingen tvil om at det blir et ekstraordinært år, i negativ forstand.

Slik beskriver havnedirektør Asle Gunnar Andersen den økonomiske nåsituasjonen i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR) etter at Hurtigruten i mars la 14 av 16 skip i opplag og innstilte samtlige seilaser sør for Bodø. Den tradisjonstunge kystruta mellom Bergen og Kirkenes anløper Rørvik to ganger daglig og sørger alene for rundt 40 prosent av inntektene i havneforetaket.

Håper på mer trafikk

– Basert på det vi vet i dag ligger det an til et negativt resultat for 2020. Styret diskuterer fortløpende nødvendige tiltak for å ta ned kostnadene, og vi har allerede gjort budsjettendringer for 2020, opplyser Are Brekk, styreleder i det interkommunale havneforetaket.

– Hvilke tiltak gjennomfører dere?

– Vi har utsatt en del investeringer som det ikke er avgjørende at vi gjennomfører i 2020, sier Brekk.

– Kan det bli aktuelt å permittere ansatte?

– Det er en diskusjon vi håper å unngå, sier styrelederen.

Fra 16. juni gjenopptas normal kystrutetrafikk for fire skip.

– Det er en gledelig nyhet som vil slå positivt ut for økonomien. Jeg håper at det er mulig å lette ytterligere på reiserestriksjonene og at det på sikt vil være mulig å sette alle skip tilbake i ordinær drift, sier Andersen.

Kråkøya seiler opp

Et annet lyspunkt befinner seg drøyt to nautiske mil nord for kaifronten i Rørvik sentrum. På Kråkøya har NTHR investert 40 millioner kroner i et havneanlegg med ro-ro-rampe og tilhørende havneinfrastruktur. Kråkøya kysthavn ble høytidelig åpnet av daværende fiskeriminister Per Sandberg for to år siden, blant annet med mål om å legge til rette for sjøtransport av laks og etablering av sjøretta industri på et vel 1000 mål stort areal.

2020 blir det første året havnesatsingen går i pluss.

– Vi har allerede sikra så mye aktivitet at vi med sikkerhet kan si at årets inntekter forsvarer investeringskostnadene, bekrefter Brekk.

– Hvilke aktiviteter er det snakk om?

– Inntektene er først og fremst knyttet til leie av industriarealet, som benyttes av plasskrevende virksomhet i forbindelse med lagring og montering av ulike installasjoner, opplyser Andersen.

Arealet ble blant annet benyttet da Salmosea monterte sin nye og gigantiske ventemerd til selskapets slakteri på Flerengstranda.

Ifølge havnedirektøren og styrelederen står flere lignende jobber for døra i månedene som kommer.

– Det er en direkte konsekvens av at vi kan tilby et areal som er lagt til rette for denne typen virksomhet. Vi var egentlig ikke klar over at det fantes et slikt behov i markedet, det var kundene som oppdaga oss, forteller Brekk.

Fakta: Roro-skip Et roroskip (roll on-roll off) er en betegnelse på en skipstype som har en konstruksjon der rullende last kan kjøres ifra kaien og direkte ombord og av skipet igjen. Det kan være biler, lastebiler, busser, båter på henger, anleggsmaskiner, jernbanevogner, – men også stykkgods som lastes med gaffeltruck eller ved hjelp av en trailer og da ofte i kombinasjon med gaffeltruck. Dette kan gjelde ferjer så vel som rene lasteskip. På nyere roroskip er port og rampe som regel plassert akter på skipet. Enkelte skip har i tillegg sideramper for lasting og lossing av gods.

Første etablering er nært forestående

Styrelederen opplyser at Kråkøya også genererer inntekter i form av et økende antall liggedøgn ved kai og økt godshåndtering. For kort tid siden var havna også åsted for et ordinært anløp av ro-ro-skip. Havnefasilitetene inkluderer også røranlegg for direktelossing av fiskeolje i bulk fra Vital Rørviks fabrikk, som ligger like i nærheten.

Fasiliteter og areal står også sentralt i havne- og industrisatsinga på Kråkøya. I samarbeid med havneeier Nærøysund kommune satser havneselskapet blant annet på å etablere en helgrønn energihub på området.

Havneeier Nærøysund kommune bekrefter at også andre aktører har fattet interesse for øya, som ligger helt inntil skipsleia nord for Rørvik.

– Per i dag har vi underskrevet avtale om salg av seks mål til én aktør, med håndgivelse av ytterligere ni mål. Nå starter vi dessuten prosessen med detaljregulering av østsida av øya med tanke på tilrettelegging for fiskeriene i Trøndelags største fiskerikommune, opplyser Dag Roar Oppdal, rådgiver i Nærøysund kommune.

Vil ha sjømaten på kjøl

Enn så lenge har sjømattransporten ikke fått sin forløsning.

– Vi er avghengige av å gjøre flere pilotforsendelser og gjøre tester i enda større skala. Samtidig er interessen fra vareeierne der, og vi er i konkret dialog med to rederier for å videreutvikle et fraktkonsept, sier Andersen.

– Dette er et langsiktig arbeid. Det er ekstremt viktig at kommunene og havneforetaket har vært i forkant med å tilrettelegge areal for utvikling av sjøtransport og industri. Det gjelder for hele Nærøysundet, hvor det har vært en rivende utvikling de siste ti årene. Summen av offentlige og private investeringer gjør at jeg er veldig optimistisk med tanke på framtida, avslutter Brekk.