Moen Marin leverer verdens første servicekatamaran med bløggeanlegg

NÆRØYSUND: Moen Marin kastet seg rundt, og svaret var ja.

– Dette er en nytenkende måte å gjøre det på, og resultatet er en helt unik fleksibilitet, sier Torfinn Hansvik, teknisk sjef i Moen Marin i en melding fra selskapet.

Ifølge Hansvik er markedet for bløggebåter hett om dagen. Stadig flere ser at utfordringer knyttet til både lønnsomhet og fiskevelferd kan løses med effektive bløggeprosesser. Etterspørselen er deretter. Men næringen har et stykke å gå når det gjelder utnyttelse av kapasiteten, mener Hansvik.

– En optimal bløggeprosess på merdkanten kan være et viktig bidrag både til økt fiskevelferd og redusert dødelighet, i tillegg til å øke kvaliteten på sluttproduktet. Du reduserer unødvendig håndtering av fisken, og at fisken er så kvikk som mulig rett før bløgging, har god effekt på kvalitet og holdbarhet.

Se video av båten nederst i artikkelen.

Ikke bare en bløggebåt

Hansvik tror den unike båten de nå skal levere, kan være et viktig bidrag til akkurat det.

– Vi har laget en båt som gjennom anlegget på dekk har solid kapasitet på bløgging, men med en tradisjonell servicebåt i bunn. Det betyr at dersom behovene skulle endre seg, kan du fjerne bløggeanlegget og utføre vanlige driftsoppgaver. Det gir en enestående fleksibilitet, forteller han.

Løsningen jobbet de frem sammen med Fosnavåg-baserte Remøy Management, som bestilte båten.

Robert Søviknes, operasjonssjef på Remøys akvaavdeling, deler Hansviks vurderinger.

– På denne måten kommer vi for det første raskt i gang. Samtidig ønsket vi oss i bunn og grunn en båt som var multifunksjonell. Vår kjernevirksomhet er bløgging og avlusing, men mange av dagens kunder har oppgaver som også krever en mindre servicebåt. Denne kan fylle begge roller, sier han.

Rigga for alle formål

Det er Optimar som leverer selve prosessanlegget. Sammen med Moen Marin og bestiller har de jobbet hardt med å integrere det avanserte systemet best mulig.

– Sluttresultatet er en båt som er rigga for alle formål og scenarier. Hele leveransen er bygget opp som et vanlig slakteri, og følger alle de samme kravene som gjelder på et landslakteri. Dette er fiskevelferd av høyeste standard, med dobbel sikring gjennom el-bedøving og bløggemaskin, mener Hans Thunem, salgssjef i Optimar.

Anlegget gir deg full kontroll på prosessene, og alt logges kontinuerlig. Sluttkunde og slakteri får dermed tilgang på dokumentasjon gjennom automatisk rapportering av vasking, skylling og ozonering.

– I tillegg er dette et system som legger alt til rette for å bevare kvaliteten på fisken. Rask nedkjøling, rett volum og god kjøling og sirkulasjon sørger for at produktet holder seg, sier Thunem, og legger til at det har vært artig samarbeid:

– Jeg tror både vi og dem synes det har vært kjekt å bli utfordra på nye områder.

Fakta: Volt Collector I 15 ganger 12 meter.

Fire lugarer (to tomannslugarer og to enmannslugarer).

Prosessanlegg levert av Optimar.

To kraner levert av Palfinger (PK 90002 og PK 41002).

To generatorer leverer til sammen 300 kilowatt, blant annet til drift av prosessanlegg.

Broløsninga i styrhuset er basert på frittstående «podder» med plass til alt av navigasjons- og kontrollutstyr.

Ballastsystemet er basert på elektrisk aktiverte ventiler med kontroll fra styrhuset.

Klar til dyst



Den unike båten er straks klar for sin jomfrutur. Det er bare dager til motoren skrus på. Hos Remøy Management er spenningen stor.

– Vi vet jo at teknologien fungerer, men vi ser frem til å høste erfaring og kunnskap vi kan ta med oss videre, sier Søviknes.

Spent er også Moen Marins tekniske sjef Torfinn Hansvik. Han gleder seg til å se hvilke muligheter næringa vil gripe med den nye båten.

– Dette er tross alt den første 15x12-katamaranen i verden med eget bløggeanlegg, sier han og avslutter:

– Men jeg tror ikke det blir den siste.