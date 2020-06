Proneo etablerer seg i InnovArena

Nyheter

RØRVIK: Klyngebygget Innovarena ble åpnet like over nyttår, og har i dag et 30-talls bedrifter og rundt 100 ansatte som leietakere.

– InnovArena har allerede etablert seg som innovasjonsarena og kraftsentrum i en region der det skjer veldig mye spennende. Sammen med de øvrige aktørene ønsker vi å forsterke trøkket og dynamikken framover, sier Per Anders Folladal, daglig leder i Proneo.

Selskapet starter tilværelsen i kystbyen med én medarbeider når veteranen Per Arne Sørli melder overgang til Proneo.

– Vi har rigget oss slik at det kan trekkes på relevante ressurser og tjenester etter behov. Vi ser fram til å se hva vi i fellesskap kan få til, sier Folladal.

Glad for tilveksten

– En av InnovArenas viktigste jobber er å sikre at kompetanse og utviklingsressurser finnes så nært som mulig verdiskaperne på kysten. Proneo har gjennom mange år levert resultater for næringsliv innenfor flere områder, og vil supplere de allerede etablerte kompetansemiljøene i InnovArena, sier daglig leder Andrea Nogva.

– Det er i samspill med hverandre vi skaper framtida, gjennom endringsvilje og kunnskapsbasert innovasjon og utvikling, sier Nogva. Hun peker spesielt på at Proneo kan styrke tilbudet til startups og spinn-off-selskaper, samtidig som det er spennende å skape tettere bånd mellom industrinavet i Verdal og næringslivet på Namdalskysten.

Inkubatortjenester

– Det er først og fremst Proneos inkubatortjenester som etterspørres, men vi håper også at vi kan bidra med hestekrefter og kompetanse i etablert næringsliv. Vi vet at det er mange uforløste synergier mellom næringslivet på kysten og det vi finner på Innherred. Det blir spennende å se om Proneos industrikompetanse og nettverk kan utnyttes i denne sammenheng, sier Per Anders Folladal.