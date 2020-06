Kaster alle etablerte sannheter på båten

Nyheter

RØRVIK: – Her er ingenting bestemt på forhånd. Vi frigjør oss fra alle tidligere forestillinger om hvordan et hurtigbåttilbud skal utformes. Målet er å utvikle morgendagens løsning for mobilitet på sjøen. Det nye tilbudet skal ta opp i seg de konkrete behovene i næringslivet og befolkningen, og rigges for å utvikle Namdalskysten for én bo- og arbeidsregion.

Slik beskriver Andrea Nogva, daglig leder i Innovarena, arbeidet med å utvikle et helt nytt transportkonsept for lokalsamfunnene på Namdalskysten. Like over nyttår bevilget fylkeskommunen to millioner kroner til arbeidet med å utvikle ei pendlerrute. I løpet av våren ble ambisjonsnivået hevet betraktelig:

– Vi så tidlig at det er behov for å tenke større rundt mobilitet langs kysten. Både for folk og gods er havet den mest effektive transportveien, sier Nogva.

Etter en søknad fra Trøndelag Fylkeskommune kom Miljødirektoratet på banen i mai med et tilskudd på seks millioner kroner via Klimasats-ordninga.

Prosjektet «utslippsfri metrobåt» eies av Trøndelag Fylkeskommune, mens Innovarena har fått ansvaret for å koordinere det hele.

Tre trinn

Lokalsamfunnene langs Namdalskysten betjenes i dag av hurtigbåtsambandet Leka – Rørvik – Namsos. Ifølge Nogva er rammene for dagens transportanbud alt for snevert.

– Det handler om hvordan vi kan forflytte arbeidskraft mellom ulike steder, og om å gi næringsaktører beredskap for å sende gods og personell til og fra lokasjoner langs kysten. I bunn og grunn handler det om å utnytte vekstkrafta og dynamikken langs kysten, understreker Nogva.

Prosjektet er delt inn i tre faser:

2020: Idémyldring med bidrag fra næringsliv og befolkning. Avsluttes med workshop i november.

2021: Utvikling av nytt transportkonsept.

2022: Klargjøring av spesifikasjoner og anbud.

Det nye båttilbudet skal være operativt når dagens anbud avsluttes 31. januar 2024.

Idéfasen i prosjektet ble innledet mandag med å åpne tankesmia for innspill fra folk og bedrifter langs kysten.

– Dette prosjektet kan og bør ikke utvikles på et kontor i Trondheim. Fylkeskommunen har vært åpne for samarbeid og innspill fra dag én. Dette prosjektet er et prakteksempel på verdien av å komme tidlig på banen. Det er veldig nyttig at næringslivet får komme med sine tanker og behov, sier Nogva.

Nullutslipp fra 2024 – mulig anløp i Flatanger

Det er nettopp nærheten til næringsaktører både i og utenfor den blå innovasjonsklyngen som er årsaken til at Innovarena har fått en sentral rolle i det nyskapende samferdselsprosjektet.

– Her finner vi oppdatert og tverrfaglig kunnskap innen både fartøy, regelverk, maritim teknologi, shipping og persontransport på sjøen. Ikke minst har ulike aktører her ute førstehånds kjennskap til behovene. Vi skal ha et meget solid kunnskapsgrunnlag før vi går videre. sier Nogva.

Ifølge prosjektkoordinatoren danner aksen Brønnøysund til Flatanger de geografiske rammene for prosjektet. Nogva utelukker heller ikke at flere fartøy med ulike kapasiteter kan brukes til å betjene folk og gods.

Selv om ideene flommer fritt i dag, er én ting likevel sikkert: Fra 2024 vil rutetilbudet i all hovedsak basere seg på nullutslipp-teknologi.

– Det er et sentralt premiss. Samtidig må vi se på hvordan teknologien svarer på hensynet til regularitet, effektivitet og trygghet, sier Nogva.

Nogva mener at prosjektet vil sette standarden for utviklingen av morgendagens hurtigbåttilbud i Norge.

– Vi har allerede forpliktet oss til å dele kunnskapen fra prosjektet med aktører langs hele kysten, avslutter Nogva.