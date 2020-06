Namsenhytta AS melder oppbud

Nyheter

GRONG: Namsenhytta AS i Grong kommune er konkurs. Det kommer fram i en kunngjøring hos Brønnøysundregistrene onsdag 17. juni 2020.

Selskapet hadde ifølge regnskapstall.no fem ansatte da det ble slått konkurs. Det ble ifølge Brønnøysundregistrene etablert 19. august 2016, og var registrert i industrien «snekker og tømrer».

Selskapet var et privat aksjeselskap. Aksjekapitalen var på 30.000 kroner.

Styreleder og daglig leder var ved konkursåpningen Marcin Tomasz Wrobel.

Siste tilgjengelige årsregnskap viser at selskapet i 2018 hadde inntekter på kr. 3.527.000. Dette ga et driftsresultat på kr. 555.000 og et resultat før skatt på kr. 533.000. Året før, i 2017, viser regnskapet at tilsvarende tall var kr. 3.799.000 i omsetning, et negativt driftsresultat på kr. -271.000 og et negativt resultat før skatt på kr. -309.000.

Skiftesamling avholdes i Namdal tingrett 21. august.

Regnskap



2018 2017 2016 Driftsinntekt 3.527.000 3.799.000 855.000 Driftsres. 555.000 -271.000 -82.000 Res. før skatt 533.000 -309.000 -82.000

Kilde: 1881.no. Alle tall i hele kroner.

Artikkelen er skrevet av NT24s automatiske konkurs-robot. Konkurs-informasjonen er hentet fra Brønnøysundregistrene, firmainformasjonen er hentet fra 1881.no.