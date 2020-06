Baxt sikret heimkjøp av lefsa: – Dette er beviset på at Orkla tok feil

Nyheter

SØRLI: Baxt Lierne AS kunngjorde overtakelsen av de kjente merkevarene i en pressemelding fredag i forrige uke.

– Dette er en svært god nyhet som har stor betydning for kommunen. At overtakelsen skjer akkurat nå, i en tid hvor det er mye usikkerhet i næringslivet, gjør at denne nyheten settes ekstra stor pris på. På mange måte kan vi vel si at «gullet er kommet hjem», uttalte Bente Estil, ordfører i Lierne kommune da nyheten ble offentliggjort.

Avtalen trer i kraft 6. juli, og omfatter overtakelse av de to merkevarene, inkludert oppskrifter og produksjonsutstyr.

Klare til høstlanseringa

Næringsmiddelindustrien og dagligvarehandelen opererer med flere lanseringsvinduer gjennom året. Da sendes nye og relanserte matvarer ut i butikkhyllene.

– Vår plan er å ha Sørli-produserte Vestlandslefser klare for salg i uke 38, opplyser Lars Mølbach, administrerende direktør i Baxt, til NT24.

– Hva vil dette ha å si for sysselsettingen i Lierne?

– Det er litt tidlig å si noe eksakt om behovet for ytterligere arbeidskraft, men vi vil få et rekrutteringsbehov, bekrefter Mølbach.

Baxt Lierne sysselsetter i dag rundt 50 personer.

Overtakelsen av oppskrifter og produksjonsutstyr er uansett strategisk viktig for bakerivirksomheten, understreker Baxt-sjefen.

– Det gir oss en større produktportefølje og noen flere bein å stå på, mener Mølbach.

Eventyr med mørke kapitler

Orkla har hatt en nettoomsetning på 20 millioner kroner fra salget av Li-Klenning og Vestlandslefsa. Baxt Lierne forventer det samme etter at produksjonen flyttes, noe som i så fall vil bety en betydelig styrking av topplinja i bakeriet. Omsetninga for Baxt Lierne i 2019 endte opp på omlag 77 millioner kroner, opplyser selskapet.

– Vi er selvsagt svært glade for at vi har fått til dette, særlig på lokalsamfunnets vegne. Lefsehistorien strekker seg langt tilbake, og det har også vært noen vonde episoder. For oss handler dette også om å ta vare på kunnskapen som finnes i Lierne for å videreutvikle drifta i framtida, understreker Mølbach.

Omstillingskommune

Lierne har siden 2015 hatt status som omstillingskommune etter at Orkla valgte å flytte lefseproduksjonen til Stranda på Sunnmøre. Lefse-gründer John Helge Inderdal gikk umiddelbart til lefsekrig mot giganten, men restarten med Drømmebakeriet lyktes ikke med å få fotfeste i markedet.

Baxt kom på banen i 2017, og har i stor grad bidratt med å nå målet om 130 nye arbeidsplasser i kommunen.

– Per i dag er vi på 126 arbeidsplasser, så vi er godt i rute, sier Tor Erling Inderdal, daglig leder i omstillingsselskapet Lierne Utvikling.

– Orkla tok feil

Han er selvsagt overlykkelig over at Baxt forsterker satsingen i kommunen.

– Nøkkelen til suksess ligger i kompetansen og oppskriftene, som over tid er utviklet i Lierne. Nøkkelpersonene er her fortsatt, og en stabil arbeidsstokk har sørget for forutsigbarhet, sier Inderdal.

– Dette er det endelige beviset på at Orkla tok feil, mener Inderdal – med henvisning til beslutningen om å legge ned Lierne Bakeri for fem år siden.

Sirkelen sluttet

Omstillings-sjefen mener at hjemkjøpet av oppskrifter og produksjonsutstyr vil ha stor betydning for næringsutviklinga i kommunen.

– For det første vil en bredere produktportefølje og større volumer gjøre bedriften mer robust og kostnadseffektiv. Beslutningen kan gi store ringvirkninger, ikke minst på transportfronten, sier Inderdal.

Spådommen bekreftes av Mølbach.

– Produksjonsøkningen vil føre til mer inntransport av råvarer og emballasje, og økt behov for uttransport av ferdige produkter, sier Baxt-sjefen.

Med avslutning sommeren 2021 er omstillingsprosjektet i Lierne i ferd med å gå inn for landing.

– Det startet med lefsebaking, og nå bidrar virksomheten til å avslutte programmet på en god måte. Det føles både godt og riktig at lefsa kommer heim, avslutter Inderdal.