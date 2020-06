Nybilsalget sviktet i 2019 – men Otto Moe AS leverte likevel i pluss

Nyheter

RØRVIK/NAMSOS: 2019 endte med en omsetning på omtrent 348 millioner kroner, ned fra 371 millioner året før. Resultat før skatt endte på åtte millioner kroner, mot 12,2 millioner kroner i 2018.

Det framgår av de foreløpige regnskapstallene fra Ford- og Volvo-forhandleren med utsalgssteder i Namsos, Grong og Rørvik.

Selger én av tre biler i Namdalen

– Bakgrunnen for nedgangen er at markedet for nybiler i Namdalen falt med 20 prosent i 2019, sier daglig leder Otto Moe til NT24.

Et noe svakere årsresultat stjeler likevel ikke nattesøvnen fra Moe. Bedriften han leder står fortsatt støtt som regionens største bilforhandler.

– Det gledelig at vi beholder den sterke markedsandelen på rundt 30 prosent av det totale bilmarkedet i regionen, sier Moe.

Målt i lokal markedsandel er Otto Moe blant landets tre største forhandlere av både Volvo og Ford. Selskapet er dessuten Namsos' største bedrift, rangert etter 2018-omsetning.

Topplisten: Namsos Her er de største bedriftene i Namsos.

Ifølge Moe preges nybilsalget av de lokale bilpreferansene, og nybilmiksen har ikke vært gunstig for den gjennomsnittlige bilkjøperen i Namdalen.

– Mange sitter på gjerdet og venter på at den riktige modellen skal dukke opp, utdyper forretningsutvikler Gisle Langli.

Fakta: Otto Moe AS Otto Moe AS har avdelinger i Namsos, Grong og Rørvik, og har en historie som skriver seg helt tilbake til 1943. Selskapet har 50 ansatte, samt 24 ansatte gjennom deleide Namdal Bilskade AS (Namsos og Rørvik). Bilforhandleren er i dag Namdalens største bilforhandler med en markedsandel på 30 prosent, samt en av landets største forhandlere av bilmerkene Volvo og Ford. GRONG: Selskapet ble etablert i Grong i 1943. I starten var det kun verksted, men det ble raskt utvidet med bensinstasjon og bilsalg. I 1951 ble Otto Moe Ford-forhandler, og ti år senere ble anlegget utvidet. I 1979 flyttet virksomheten til Mediå og et nytt anlegg på 1.200 kvadratmeter. Anlegget ble totalrenovert og utvidet til 1.400 kvadratmeter i 2013.

NAMSOS: Avdelingen etablert i 1968 samtidig som nytt bilanlegg stod ferdig i Sverres gate. Det ble raskt behov for utvidelser, og påbygg for delelager og bruktbilhall ble realisert på 70-tallet. I 1986 ble bygningsmassen revet og nytt anlegg med nybilhall og kontorer bygget. I 2007 åpnet et komplett anlegg på 3.500 kvadratmeter på Østre Byområde.

RØRVIK: Avdelingen åpnet i Betzy Bergs gate i Rørvik sentrum i 1976. Utvidelser i 1982 og 1999 med henholdsvis nytt verksted og bilhall. Hele eiendommen ble renovert og ombygd i 2012 inkl. tilbygg med nytt verksted. Otto Moe disponerer i dag rundt 2.000 kvadratmeter ved avdelingen i Rørvik.

Venter på drømmebilen

Det betyr i praksis at mange namdalske bilkjøpere venter på el- og hybridbiler i et noe større format enn modellene som har preget topplistene de siste årene. Firhjulsdrevne SUV'er med hel- eller hybridelektrisk framdrift er ifølge Langli sterkt etterspurt blant lokale bilkjøpere.

– Namdalingene vil gjerne ha litt størrelse på kjøretøyene, avslører Langli.

Dermed passer det bra at både Volvo og Ford i løpet av det neste drøye halvåret starter leveransen av helelektriske SUV'er som ifølge bilforhandleren er skreddersydd for det lokale bilmarkedet:

Mot slutten av året lanserer Volvo en helelektrisk utgave av SUV-modellen XC40, en modell som har fått mange Volvo-kjøpere til å vente med investeringen.

Fra Ford-leiren er det knyttet skyhøye forventninger til en helelektrisk versting med et historietungt navn:

– Mustang Mach-e blir selvfølgelig en modell som vil være en veldig viktig driver for nybilsalget. Mange er nysgjerrige på modellen, og vi har en solid mengde reservasjoner, opplyser Langli.

Ingen krisestemning

Koronakrisen har også preget første halvår av 2020 i Otto Moe. Effekten ble likevel ikke så ille som først fryktet.

– Jeg fryktet det verste da krisen var et faktum. Vi fikk en nedtur i salget fram mot påske. I tida etter har markedet hentet seg raskt inn. Nå er alt tilnærmet normalt, både på salgs- og verkstedssiden, sier Moe.

– Vi har lært masse av krisen. Vi innførte en rekke tiltak både i salgshallene og verkstedene for å møte kravene til smittevern. Tiltakene har faktisk ført til at vi jobber smartere og er mer skjerpa. De ansatte har lagt ned en kjempeinnsats for å få ting til å fungere, sier Langli.

Spår oppgang

– Hvordan budsjetterer dere for 2020?

– Både for året og neste år forventer vi en oppgang, opplyser Moe.

– Hva gjør dere for å skape vekst?

– Personlig oppfølging av bilkjøpere og verkstedkunder gjennom hele kundeforholdet gjennomsyrer det vi driver med. Hos oss har alle en «fastlege». Dette er et konsept som vi kommer til å videreføre. Vi bruker dessuten betydelige ressurser på opplæring av de ansatte. Kompetanse blir mer og mer viktig, for det kommer hele tiden ny teknologi, sier Langli.

Vekstambisjonene gir også utslag i konkrete investeringer. I løpet av sommeren åpner Otto Moe et splitter nytt dekkhotell i Hestmarka.

– Prosjektet er i rute og vi har allerede ansatt «hotelldirektør». Dekkhotellet blir det første i sitt slag i Namdalen, med plass til hele 1.800 hjulsett, avslutter Moe.