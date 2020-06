Lokal innsats for global bærekraft preger Blå Konferanse 2020

Nyheter

RØRVIK: Resultatene fra undersøkelsen skal presenteres under Blå Konferanse 2020. Næringskonferansen, den sjuende i rekken, arrangeres i år 11. og 12. november med undertittelen «Blått blikk på ei grønnere framtid».

– I år ønsker vi å løfte fram hvordan lokale verdiskapere jobber konkret med å innfri bærekraftmålene. Det kan ligge mye nyttig kunnskap i resultatene fra denne undersøkelsen, sier Sunniva Nicolaisen, banksjef i Sparebank1 SMN og medlem av arbeidsgruppen for Blå Konferanse.

Rundt 60 bedrifter fra Nærøysund deltar i undersøkelsen.

Fiskeriministeren kommer til Rørvik

Blå Konferanse arrangeres av Ytre Namdal Fagskole, Ytre Namdal videregående skole (YNVS) og Val videregående skole – i nært samarbeid med næringsaktører i regionen. I årenes løp har mer enn 100 foredragsholdere fra politikk, akademia og næringsliv entret talerstolen under den årvisse kraftsamlingen av aktører i kystnæringene.

Før årets konferanse har arrangørene toppet programmet landets mektigste kyst-politiker.

– Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen kommer. Det gjør Renate Larsen, administrerende direktør i Norges Sjømatråd, avslører prosjektleder Gretha Aarseth Nordbøe.

Konferansen tar også opp taretråling, et mildt sagt betent tema på Namdalskysten. Her skal Havforskningsinstituttet bidra med kunnskap basert på egen forskning på virksomhetens effekt på økosystemet i havet.

Tar korona-hensyn

Videre jobber arrangøren utover sommeren med å spikre foredragsholdere og øvrig program.

– Målet er å sette sammen et program som er relevant for alle innen kystnæringene, med bidrag fra både forskere, politikere og næringsaktører. Det å kunne invitere til dialog, erfaringsutveksling og nettverksbygging står sentralt for konferansen, understreker Nordbøe.

– Vil koronakrisen og smittevernrestriksjoner føre til begrensninger i årets konferanse?

– Vi har avventet myndighetenes råd for arrangementer før vi nå går ut med dato for alt som skal skje. Det er klart at det kan skje ting som fører til at vi må gjøre tilpasninger for å ta hensyn til reglene som til enhver tid gjelder. Vi har heldigvis gode digitale verktøy som kan hjelpe oss hvis det ikke er mulig å være fysisk til stede, sier Nordbøe.

Det kan også bli aktuelt å dele opp konferansen i grupper med færre deltakere dersom smittesituasjonen i november fører til et strengere smittevern, opplyser prosjektlederen.

Thomas og elevene står for maten

I kulissene for konferansen vil som vanlig restaurant- og matfag-elevene ved YNVS stå for de kulinariske innslagene. Tidligere YNVS-elev Thomas Borgan gjør dessuten en ny gjestevisitt i heimbygda for å bidra med tips og inspirasjon til morgendagens matformidlere.

– Vi er veldig glade for at Thomas stiller opp som kokke-mentor for elevene våre. Det er kjempeviktig å ha dyktige fagfolk som kan gå opp løypa og være et forbilde, sier YNVS-rektor og medarrangør Anita Frelsøy.