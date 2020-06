Venter du på skattepengene? Da bør du sjekke kontoen i dag

Nyheter

Med dagens storutbetaling fra Skatteetaten har i overkant av fire millioner skatteytere fått skatteoppgjøret for 2019, opplyser etaten i en melding.

Nær 580.000 har fått restskatt med et gjennomsnittlig krav på 19.600 kroner, mens 2,6 millioner har fått i snitt 11.200 kroner tilbake.

I Trøndelag har 225.767 av i alt 346.899 skattebetalere til sammen 2.356.989.813 kroner til gode, mens 48.929 personer skylder til sammen 799.851.318 kroner i restskatt.

Det er dem som har mottatt og levert ny skattemelding, og hadde skatt til gode, som har har fått skatteoppgjøret til nå. Ingen med restskatt mottar skatteoppgjøret før i dag, og det samme gjelder for skatteytere som leverte skattemeldinga i gammelt format.

Nå kommer skattemeldingen De første får skattemeldingen allerede i dag, men koronakrisen kan får konsekvenser for hjelpen skattebetalerne får fra Skatteetaten.

Åtte av ti får igjen penger på skatten 2,8 millioner skattytere vil få tilbake til sammen 33,7 milliarder kroner på skatten, viser den foreløpige skatteberegningen.

Om lag 370.000 lønnsmottakere og pensjonister har per i dag ikke mottatt skatteoppgjør, inkludert ektefeller av selvstendig næringsdrivende.

Senere oppgjør for næringsdrivende

For alle som ikke får skatteoppgjør i dag, er det løpende oppgjør mellom 14. august og 30. november. Det gjelder blant annet næringsdrivende og deres ektefeller. Næringsdrivende har tidligere fått utsatt leveringsfrist på skattemeldinga i år.

– Andre årsaker til at du får skatteoppgjøret senere kan være at skattemeldingen mangler opplysninger, inneholder kompliserte forhold eller at du er plukket ut til kontroll. Du får beskjed når skatteoppgjøret ditt er klart, opplyser divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

Sjekk skattekortet ditt

Alle endringer i økonomiske forhold i løpet av et inntektsår kan føre til enten restskatt eller penger til gode. På grunn av koronakrisen oppfordrer Skatteetaten alle skattebetalere til å ta en ekstra gjennomgang av opplysningene i skattekortet før neste oppgjør.

– Vi ser en stor økning i endring av skattekortene i år sammenlignet med samme tid i fjor. Rentenedgangen vi har hatt på grunn av Covid19-situasjonen vil isolert sett føre til restskatt dersom du ikke endrer skattekortet ditt. Større eller mindre endringer i økonomien din kan resultere i feil skattetrekk hvis du ikke justerer skattekortet, avslutter Gjengedal.