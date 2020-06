Frøseth AS kjøper 50 prosent av aksjene i Namdal Pukkverk AS

Nyheter

RØRVIK/VERDAL: – Tanken er å bygge opp en mer industriell produksjon og på relativt kort sikt øke både volum og bredden i produksjonen. Vi er jo godt kjent i Nærøysund fra før, og har selvsagt fått med oss at det er et høyt aktivitetsnivå og mange muligheter i regionen.

Det forteller Arild Frøseth, daglig leder og medeier i Frøseth AS. Selskapet er leverandør av sand, grus, pukk og asfalt-produkter til private, entreprenører og offentlige aktører. Virksomheten, som har åtte masseuttak på Innherred, passerte 100 millioner kroner i omsetning i 2018 og sysselsetter 40 personer.

Tar over styringa

Med overtakelsen av halvparten av aksjene i Namdal Pukkverk forsterker selskapet fotfestet i Nærøysund. Pukkverket like utenfor Rørvik har i dag en årsproduksjon i overkant av 50.000 tonn, og avtalen mellom selskapene innebærer at Frøseth AS overtar den praktiske drifta av anlegget.

– Vi tar med oss erfaringene vi har fra Innherred og rykker raskt inn med nytt mobilt utstyr som skal settes inn i drifta. Målet er å strømlinjeforme og industrialisere drifta. I løpet av det nærmeste året skal produksjonen ved anlegget dobles, minst, sier Frøseth.

I Frøseths mer langsiktige planer for utvikling av pukkverket ligger også planer for resirkulering og gjenbruk av asfalt og betong, samt deponering av jord- og grusmasser.

– Sirkulærøkonomien spiller en stadig viktigere rolle i vår virksomhet, både i et miljø- og lønnsomhetsperspektiv, sier Frøseth.

Stordriftsfordeler

Pukkverket i Rørvik jobber nå for å utvide produksjonsområdet. En endring av reguleringsplanen for arealet er i skrivende stund til behandling i Nærøysund kommune.

For Bjørn Svendsen, som siden årtusenskiftet har drevet Namdal Pukkverk for egen risiko, er overtakelsen utelukkende positiv.

– Det er ikke til å komme i fra at det er krevende for en liten aktør å innfri stadig skjerpede myndighetskrav til kvalitet og miljø. Samarbeidet med Frøseth fører med seg en rekke stordriftsfordeler, sier Svendsen – med henvisning til Frøseths verdikjede bestående av moderne produksjonsutstyr, sertifiseringer, miljø- og kvalitetssystemer, samt lab- og analysefasiliteter.

– Det er en vinn-vinn-situasjon for begge parter. Bjørn har et etablert og godt nettverk av kunder, vi har våre kontakter og fasiliteter som vil bidra til langsiktighet og forutsigbarhet i drifta.

Bakspilleren

Det ferske partnerskapet ønskes også velkommen av et av de største entreprenørselskapene i regionen. Nærøysund-selskapet Paulsen Maskin har vært en pådriver for å få inn en stor og profesjonell aktør på eiersida i Namdal Pukkverk.

– For oss handler dette nettopp om langsiktighet og trygghet for tilgangen til en viktig råvare, sier medeier Magnus Øien Paulsen.

Med ny eiersammensetning og oppgradering av pukkverket har Paulsen Maskin forpliktet seg til å hente ut masser fra pukkverket.

– Paulsen Maskin har spilt en nøkkelrolle, bekrefter Arild Frøseth.

Peab starter asfaltproduksjon

Parallelt med utviklingen i pukkverket rykker også et av Nordens største bygg- og anleggsselskaper inn på arealet.

– Vi etablerer oss med asfaltverk i tilknytning Namdal Pukkverk. Vi skal være produksjonsklare med et høymobilt asfaltverk innen starten av august, sier Hans Jørgen Sundby, regionsjef i Peab Asfalt i Øst- og Midt-Norge.

I sum vil en utvidelse av drifta av pukkverket og Peab-etableringen skape betydelige ringvirkninger i lokalsamfunnet, spår de involverte partene.

– Økt produksjon vil på sikt bety økt bemanning. Virksomheten vil også generere et økt transportbehov, sier Frøseth.

– Asfaltverket vil bidra til virksomheten gjennom å være en god kunde av Namdal Pukkverk. For vår del vil produksjon, transport og utlegging av asfalt fra anlegget kreve rundt 15 personer. Jeg håper at vi greier å rekruttere så mange som mulig lokalt, avslutter Sundby.