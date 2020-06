Fyller på med mer næringsareal og nye leiligheter på Stokkstranda

Nyheter

RØRVIK: Bakgrunnen for eiendomssatsingen er kjøpet av NTE-bygget og tilhørende tomteareal i Rørvik, som de tre selskapene kjøpte gjennom eiendomsselskapet Strandgata Rørvik AS i 2016. Bygningen huser i dag rørleggerbedriften Engstad & Tharaldsen Rør AS. Bilforhandleren Otto Moe er nærmeste nabo, mens den tredje aktøren i eiendomssatsingen, SS Invest, kontrolleres av havbrukstoppene Harry Bøe og Børge Lorentzen.

– I våre øyne er dette den beste tomta i Rørvik, sier styreleder Gisle Langli, mens han skuer utover småbåthavna, Nærøysundet og omkringliggende herligheter.

– Vi så raskt at arealet kunne passe til et eiendomsprosjekt som inkluderer både bolig- og næringsareal, og startet reguleringsprosessen så å si umiddelbart etter kjøpet, fortsetter han.

Eiendomsprosjektet har fått navnet «Stokkstranda», navnet som fra gammelt av ble brukt om strandområdet. Første etasje vil inneholde et parkeringsanlegg for beboerne samt 1.300 kvadratmeter nybygd næringsareal. De 20 leilighetene skal fordeles over to etasjer og har et areal på 62 til 138 kvadratmeter.

Frykter ikke overetablering

Småbyen Rørvik har i løpet av de siste årene hatt en kraftig vekst i byggeaktiviteten. I dag preges sentrumsmiljøet av en rekke nybygde forretnings- og leilighetskomplekser, og nye er under oppføring.

– Frykter du ikke at markedet snart blir metta for slike prosjekter?

– På et øyeblikk gjorde vi det, men responsen har vært formidabel. Næringsarealet som skal bygges er allerede utleid, og vi har fått utrolig mange forespørsler på leilighetene, selv før vi er i gang med markedsføringen. For meg var det egentlig litt overraskende at interessen var så stor, men gjør oss trygge på beslutningen om å gå videre med prosjektet, sier Langli.

Bygger sammen

Rammesøknaden er godkjent, og prosjektet sendes nå ut på anbud. I juli starter salget av de 20 leilighetene, som skal fordeles over to etasjer. Leilighetene har et areal på 62 til 138 kvadratmeter. Målet er å sette i gang byggingen til høsten, og at leilighetene skal stå innflytningsklare før jul neste år.

Det gamle og forholdsvis nedslitte NTE-bygget rives for å gi plass til prosjektet. Den nye bygningsmassen vil knyttes sammen med Otto Moe-bygget, noe som betyr at det også vil gjøres fasadeendringer på det eksisterende bygget for å skape et helhetlig uttrykk. Deler av andre etasje i Otto Moe-bygget skal også bygges om for å tilby næringsareal til eksterne leietakere.

Til sammen vil et nytt felles næringsbygg inneholde 3.500 kvadratmeter næringsareal.

– For oss har det vært viktig å kjøre et ordentlig stykke arbeid i forkant, både med tanke på planprosess og utformingen av bygget. Vi har også arrangert folkemøte for naboene og lyttet til hva de har å si. Først når alt det formelle er i orden og planene er klare, er vi klare for å lansere prosjektet bredt, understreker Langli.

Ny trafikkløsning

I planløsningen for det ti dekar store området ligger også nye trafikkløsninger, med ny adkomstvei og gang- og sykkelvei mot Rørvik Spektrum, som er under oppføring noen steinkast unna.

Langli vil ikke røpe hvor mye som skal investeres i det nye eiendomsprosjektet.

– Men det er klart at for oss er dette en temmelig stor sak, avslutter han.