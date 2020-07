Moen Marin har solgt to båter på ett år til samme selskap

Nyheter

I 2015 gikk tolv lokale oppdrettere på Vestlandet sammen og etablerte et unikt driftsfellesskap. Bakgrunnen for samarbeidet var et stadig strengere regelverk for lus, og ved å samle ressurser i Godfisken skulle man i fellesskap løse viktige utfordringer og styrke beredskapen for oppdretterne.

Nyetablering: Maritim Power gir gass ved Nærøysundet Lasse Berg og de andre eierne bak nyetablerte Maritim Power AS satser på å ta en solid porsjon av kaka i markedet for service og vedlikehold av båtmotorer.

To båter på ett år

For et år siden gikk selskapet til innkjøp av 24-metringen «Godfisken» fra Moen Marin. Nå har driftsfellesskapet gått til innkjøp av nybåten «Sølvfisken», skriver Moen Marin i en pressemelding.

Moen Marin leverer verdens første servicekatamaran med bløggeanlegg Da Remøy Management trengte en bløggebåt, kom de til Moen Marin med en utfordring: Er det mulig å plassere prosessanlegget rett på en servicebåt?

Godfisken ledes av Gaute Vassbotten, som nærmest er oppvokst på merdkanten i familieforetaket Steinvik Fiskefarm.

For Vassbotten var kvalitet og rask levering avgjørende for nyanskaffelsen.

– Likt som før trengte vi en båt raskt og Moen Marin hadde en som var leveringsklar. Vi er svært fornøyde med forrige innkjøp, og da var valget enkelt. Flere av eierne i Godfisken har også handlet med Moen Marin tidligere og vet hva de står for.

Moen trosser vær og korona – millionsatsing på Namdalskysten: Bygger landets første arktiske tørrdokk Verfts- og servicekonsernet Moen satser 140 millioner kroner på å gjøre sin tørrdokk upåvirket av et skiftende arktisk klima. ABT Bygg skal bygge den vinterisolerte hallen.

Bærekraftige investeringer

Han forteller om bakgrunnen for nyinvesteringen:

– Etter tre måneder så gruppa behov for enda flere båter i sving. Samtidig har eierne ambisjoner om at all overskytende kapital skal reinvesteres i nytt utstyr som gir oss enda bedre beredskap. Til nå har vi brukt over 150 millioner til nye og bærekraftige investeringer, og flere kommer det til å bli.

Det geografiske omfanget for driftsfellesskapet befinner seg mellom Sunnmøre og Sogn, men ved ledig kapasitet vil fartøyet være i beredskap for andre oppdrettere ved behov. Båtens virkeområde vil være langs hele kysten, med hovedvekt på Vestlandet.

Moderne og åpne løsninger

«Sølvfisken» er en NabCat 1512, måler 15 x 12 meter, og når en maksfart på 11 knop.

– Vi jobber stadig med å videreutvikle båtene med nye og funksjonelle løsninger, samt et friskt og moderne utseende, forteller Moen Marins prosjektleder Jan Tore Ysland, som trekker frem flere sentrale forbedringer ved arbeidskatamaranen:

– Nytt på båten er blant annet et mer fremtidsrettet styrhus med åpnere løsning og med frittstående brokonsoller. Vinduene i aktre styreposisjon er nå heltrukket fra topp til bunn for bedre utsyn. Generator og ballastsystem kan også fjernstyres fra broen.